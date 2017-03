Veracruz sin restituir 17 500 mdp del IPE: SNTE

El gobierno estatal sí paga puntualmente al magisterio en retiro pero no ha restituido los 17 mil 500 millones de pesos sustraídos al Instituto de Pensiones del Estado durante los últimos 18 años ni paga los intereses que generan las aportaciones patronal y laboral.



El secretario general de la Delegación I de Jubilados Sección 56 del SNTE, Rodolfo Suárez Castellanos, aclaró que en esta administración no se han manifestado porque concedieron el beneficio de la duda, y les están pagando puntualmente, pero remarcó que eso no basta.



“El gobernador nos está pagando puntual y cree que con eso ya cumplió. Sabemos que para pagarnos está usando dinero fresco de lo que aportan la parte patronal y los trabajadores activos. Ese dinero se queda en Sefiplan, no pasa al IPE.



“Ese dinero que entra debe generar intereses para hacer más grande la reserva técnica. Sospechamos que el gobernador se llevará dos años nadando de muertito pero haciendo el boquete más grande porque los intereses que generaría ese dinero no están llegando”, resaltó Suárez Castellanos.



Insistió en que a los jubilados del magisterio les urge que se restituya el dinero del IPE con todo y los intereses que se generan hoy en día.



Dijo que para ello deben trabajar los 3 Poderes: Ejecutivo, Judicial y Legislativo.



Señaló que la Fiscalía General debe iniciar la averiguación pues hace un año se presentó una denuncia penal contra el consejo directivo saliente del Instituto de Pensiones.



Añadió que el Ejecutivo debe hacer que desde la Secretaría de Finanzas y Planeación y el instituto debe clarificar qué envió uno y qué recibió el otro, confrontando cifras y documentos.



Al poder Legislativo le corresponde actuar a través de la Comisión Especial para investigar los asuntos del IPE, pues es la única instancia con poder por encima del consejo.



Estimó que actualmente la Sefiplan recibe cerca de 800 millones de pesos mensuales entre lo que aportan la parte patronal y los trabajadores activos.



Explicó que el instituto invierte sólo la mitad de ese monto al 3 por ciento en CETES, lo que representa una utilidad de 240 mil pesos al año en intereses.



Indicó que el director del IPE quiere invertir ese dinero en préstamos que si son a corto plazo generan en un año el 11 por ciento anual y si es a mediano plazo, de 2 años, genera el 15 por ciento anual.



El problema es que ese instituto no tiene dinero para prestar. Por eso recurre a vender las propiedades que pueda.



“Es buen negocio para el IPE, va a crecer rápido la bolsa, pero va a vender propiedades que más vale que se tengan rindiendo mensualmente como los edificios y los hoteles, pero que venda los terrenos para que algún inversionista los tenga a futuro.



“El IPE pierde mucho dinero, el gobierno del estado se la lleva tranquila pero no resuelve el problema”, subrayó Suárez Castellanos.