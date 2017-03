Pide Hutchison Port calma ante TLCAN

El director de Hutchison Port Holding América Latina, Jorge Lecona Ruiz, llamó a la calma respecto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y aseguró que México tiene capacidad para abastecer al mercado asiático y otros.



Opinó que nadie debe alarmarse por los anuncios emitidos desde Estados Unidos respecto de revisar el TLCAN (NAFTA, en inglés) y sugirió no adelantarse a los hechos, pues ya se habla de dejarlo hasta finales de este año.



“Hay que esperar un poco, creo que fueron pronunciamientos muy de campaña, es un hombre extremadamente mediático el señor Trump.



“El Tratado de Libre Comercio ha sido benéfico para los tres países, hay muchos intereses y yo no veo que pueda deshacerse tan fácilmente. Creo que incluso va a ser bueno para nosotros y hay que esperar nada más”, expresó Lecona Ruiz.



Afirmó que México sí tiene capacidad para movilizar cargas hacia un mercado tan grande como el asiático o el europeo, ahora que se habla de diversificar mercados ante el tambaleante TLCAN.



“Los puertos mexicanos están debidamente preparados. Nada sucede de repente, todo va teniendo sus crecimientos normales, pero creo que la infraestructura portuaria de México está lista para hacerlo.



“Lo que estamos haciendo con la modernización del puerto de Veracruz es muy importante. Ojalá sí diversifiquemos nuestro comercio porque es una tarea pendiente, pero no siento que esté en riesgo el TLC con Canadá y Estados Unidos”, subrayó.



Hizo hincapié en que las ventajas o desventajas para México dependerán de la habilidad de los negociadores mexicanos y resaltó que modernizar el acuerdo es un imperativo.



Insistió en que no se debe caer en pánico y se debe ser muy cuidadoso con la forma de manejar la información respectiva para no enviar al extranjero señales de vulnerabilidad.



El director de Hutchison Port Holding América Latina dijo por otra parte que el movimiento de contenedores de ICAVE en la terminal marítima de Veracruz creció en aproximadamente 6 por ciento con respecto al año 2015, sin precisar los números absolutos.



Indicó que aún es muy temprano para hacer augurios sobre el 2017 pero mencionó que en el bimestre enero-febrero se observó crecimiento con respecto al mismo periodo del 2016.







Hutchison Port Holdings Ltd. (HPH) es una firma con sede en Hong Kong que participa en inversión, desarrollo, operación y manejo de puertos de aguas profundas. Sus participaciones comprenden 315 atracaderos en 52 puertos, que abarcan 26 países de Asia, Medio Oriente, África, Europa, América (Argentina, Bahamas, México y Panamá) y Australasia. HPH se fundó en 1994 y es una división de CK Hutchison Holdings Ltd.