Encerraron a niño en primaria de Coatzacoalcos

Cortesía ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-13-20:06:39 Coatzacoalcos El alumno permaneció encerrado todo el tiempo que duraron los honores a la Bandera

La directora Rosa Navarrete Ríos, de la escuela primaria Niños Héroes de Chapultepec de Coatzacoalcos, podría ser denunciada por el presunto delito de privación ilegal de la libertad, pues presuntamente mando a cerrar uno de los portones para accesar al interior de este centro educativo, quedando encerrado un estudiante de segundo grado por 45 minutos en lo que se realizaban la mañana de este lunes los Honores a la Bandera.



De acuerdo a la versión del señor José Antonio Figueroa, quien es padre de este pequeño de ocho años de edad, su hijo llegó antes de las ocho de la mañana, aunque tuvo que regresarse a una reja que se encuentra en la entrada principal, para que le diera su dinero para la hora del recreo.



Fue en esos momentos cuando cerraron el portón principal, quedando atrapado este niño en este pasillo que se encuentra en la entrada, y aseguró que la directora es quien impidió el acceso al alumno, pues argumento que este no quería entrar y había llegado tarde.



“Algunos papas fueron testigos que mi hijo estuvo privado de su libertad, ahí estuvo mi hijo solo, gracias a Dios no se desespero”, comentó el papa del estudiante.



Incluso solicito el apoyo de elementos policiacos, a quienes les mostro un video del momento en que su hijo estuvo encerrado, por lo que le aconsejaron levantar una denuncia, pues la directora lo atendió a este padre de familia hasta que finalizo el acto cívico.



Para finalizar dio a conocer que este martes pedirá que le entreguen los papeles de su hijo y que siga estudiando en otra escuela, pues ha escuchado versiones que no es la única ocasión que la directora tiene este tipo de tratos con los alumnos.