Clama expolicia ayuda del gobierno en Moloacán

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-03-13-16:26:21 Moloacán En Moloacán, ex policía municipal sigue pidiendo ayuda a los automovilistas para viajar una vez más a Xalapa y seguir exigiendo la indemnización. Desde hace poco más de una semana Manuel Enrique Pérez Sánchez, ex policía municipal en Moloacán, ha permanecido en la avenida Venustiano Carranza de la colonia 18 de Marzo en Villa Cuichapa, solicitando ayuda a los automovilistas, para seguir exigiendo al gobierno la indemnización por la pérdida del ojo derecho hace algunos años en el cumplimiento de su deber.



El objetivo de esta persona, quien el pasado 7 de enero del 2009 perdió el ojo tras recibir un impacto de bala por delincuentes quienes además le quitaron la vida a dos de sus compañeros, es reunir el dinero suficiente para que una vez más pueda viajar a la ciudad Xalapa a protestar y con esto atraer la atención de las autoridades superiores para que su caso sea resuelto.



Ante la situación del ex policía, varios son los conductores quienes se solidarizan entregándole una moneda y es que algunos dicen que, el gobierno debe de cumplir, ya que los elementos policiacos no cuentan con seguro de vida, por lo que tras ocurrirles algo sus familias quedan desprotegidas.



Pérez Sánchez mejor conocido como “Chalio”, ha mencionado que permanecerá el tiempo que sea necesario en la mencionada calle solicitando el apoyo a los automovilistas con lo que podrá reunir el dinero suficiente para que una vez más pueda emprender el viaje a la capital del estado en donde espera ser escuchado.



Dijo con el paso de los año y con los cambios en el gobierno municipal, ha pedido que se indemnice conforme a la ley, pero asegura que no han querido entregarle lo que corresponde, por lo que continua con su protesta.



“Seguirá haciendo todo lo necesario hasta que el gobierno resuelva mi caso, desde que ocurrió aquel fatídico hecho no me han dado respuesta favorable y lo que me ocurrió fue realizando mi trabajo por lo tanto tengo el derecho a exigir y lo seguiré haciendo hasta que sea atendido”, agregó.