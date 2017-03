En el aire, proyecto de la 4 Carriles de Nanchital

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-03-13-16:20:30 Nanchital El ayuntamiento iniciará labores de bacheo, ya que aun no hay recursos para la pavimentación Al no haber recursos para la prometida pavimentación de un tramo de la carretera Cuatro Carriles, se espera que el gobierno municipal de esta ciudad una vez destine recursos propios para darle mantenimiento, entre esto realizar labores de bacheo.



El gobierno municipal que encabeza Brenda Esther Manzanilla Rico, ha mostrado interés por resolver los problemas que aquejan a los nanchitecos entre lo que destaca que cuenten con vías de comunicación en buenas condiciones, por lo que al seguir en el “aire” esta importante obra, se preparan para realizar las actividades de bacheo.



Conductores que diariamente circulan por esta carretera, expresan la necesidad que el gobierno municipal concrete su pavimentación, ya que la carpeta asfáltica sufre daños por el constante paso de vehículos, además que la presencia de lluvias incrementa los daños, por ello esperan que los trabajos de bacheo inicien con tiempo de anticipación y den el resultado esperado.



Las autoridades municipales continúan con sus labores de gestión ante el gobierno del estado, sin embargo el desastre financiero provocado por el ex gobernador y prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa sigue siendo notorio, lo que provoca que los proyectos sigan suspendidos, que en caso del municipio nanchiteco afecta al no poder realizar la pavimentación de esta importante vía de comunicación, ya que los recursos no fueron liberados en el sexenio duartista.



Por ello la actual administración municipal podría concluir su periodo sin hacer realidad dicha obra, esto provocado por los grandes problemas financieros.



Hay que mencionar que aunque el proyecto en la Cuatro Carriles no se ha hecho realidad por la falta de recursos en el gobierno del estado, el ayuntamiento nanchiteco continúa con la pavimentación de arterias viales en la ciudad ejemplo de esto la continuidad de la calle Lázaro Cárdenas.