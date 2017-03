Reconose a hombre a punto de ser infiel

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-13-16:18:59 México Foto tomada de: http://www.colombia.com/vida-y-estilo/pareja/sdi/152346/youtube-cinco-comportamientos-de-un-hombre-a-punto-de-ser-infiel

La infidelidad es un “fantasma” que ronda a cualquier relación de pareja. Siempre está presente, pero es decisión de cada quien el atreverse a luchar por la persona que tienen a su lado.



Si comienzas a sospechar que tu marido te podría estar haciendo esta “jugada”, hay cinco aspectos en su conducta y hábitos que podrían echarte una mano para saber que está a punto de serte infiel. Revísalos y tenlos a la mano, porque bien dicen que ¡más vale prevenir, que lamentar!:



1. Ya no te pone tanta atención como antes: Antes preguntaba cosas como: ¿Qué tal estuvo tu día? ¿Qué pasó con tu amiga X? En fin, algunos detalles que sabía que eran importantes para ti, pero de repente dejó de preguntarlos. Esto también se nota cuando tú le cuentas algún problema o situación en la que te gustaría sentir su apoyo o que te diera su opinión, pero él no dice nada al respecto, incluso, se muestra incómodo con el tema. Es una de las primeras señales cuando un hombre va a ser infiel.



2. Ha cambiado algunos de sus hábitos “rutinarios”: En el pasado, de la oficina se iba directo a su casa, y a últimas fechas sale muy a menudo. Antes no le interesaba en lo más mínimo hacer ejercicio físico y ahora está en una actitud súper fitness; en fin, todas esas cosas que hoy ya no son “normales” siempre hablarán de que hay algo o alguien que lo está haciendo cambiar. No caigas en la desesperación y la paranoia, pero ¡pon mucha atención en todas estas actitudes!



3. Comienza a preocuparse por su físico: ¿Recuerdas cómo se arreglaba antes cuando salía contigo? Evidentemente, esa etapa quedó atrás, y ahora ya no le presta mucha atención; sin embargo, de repente ha comenzado a arreglarse como ya no lo hacía, busca verse más atractivo y hasta comienza a darle importancia a su apariencia, a cómo luce; en definitiva, esto es una señal de que busca que alguien más (no tú, es obvio) lo vea bien.



4. Se pone nervioso cuando hablas de ustedes dos: Cuando conversas aspectos de su vida juntos, cómo será el futuro, los planes que tienes con él o lo que piensas de su relación, a él le empiezan a sudar las manos, le notas cierta incomodidad, no te mira a los ojos o hace hasta lo imposible por desviar la atención de la plática hacia otro punto, ¡no hay duda! Está pensando seriamente en serte infiel o incluso, ya está a un pasito de hacerlo.



5. Te rechaza en lo íntimo: La química íntima es un elemento básico en la pareja, y aunque no es lo más importante, siempre representará un punto crucial para seguir manteniendo una relación en buen estado. Si últimamente no han tenido ningún momento de intimidad, e incluso, cuando tú se lo has insinuado, él se muestra frío y hasta te ha rechazado, eso habla de la falta de atracción hacia ti. ¿Y por qué sucede? Porque con seguridad hay alguien más con quien le interesa llegar a la intimidad a este grado, lo que indicaría que está siendo infiel.



No es una ley, pero sí podrían ser señales



Algo que debes saber es que la química al interior de cada pareja es completamente diferente, y lo que te acabamos de presentar no es una ley, pero es un hecho que tú, mejor que nadie, podría detectar el momento en que las cosas cambian entre ustedes dos. Sólo es cuestión de que aclares tu mente, y si además de portarse “raro” contigo, varios de estos puntos se cumplen, podría estar en peligro tu relación.



