Escuelas de Tuxpan se benefician con obras educativas

Más de un millón de pesos fueron invertidos en diversas obras educativas que beneficiaron a cinco instituciones de Tuxpan de la zona rural, recursos que se han obtenido a través del gobierno federal por medio de los programas que se tienen en todo el estado y que están encaminados al mejoramiento de aulas, espacios, canchas, aulas de medio y bardas perimetrales.



Estas obras fueron inauguradas por el subsecretario de Educación Básica de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) Jorge Flores Lara quien señaló que estás tiene la finalidad de dignificar los espacios donde decenas de estudiantes toman sus clases, siendo estas infraestructuras básicas y necesarias para la impartición de la educación.



Acotó que el plan de este año, es continuar con los suministros de montos destinados a, mejoramiento de espacios educativos, al mismo tiempo que estos incrementen, en razón de la efectividad que han tenido los diversos recursos que se han obtenido a través de los programas para que se cuenten con condiciones favorables.



En ese sentido, lamentó que el déficit de la infraestructura básica, a pesar que en el estado de Veracruz ha sido uno de los beneficiarios de programas federales, en particular de escuelas de Tiempo Completo, acotó que se tienen varias quejas de obras inconclusas o en su defecto, obras que si fueron concluidas pero son de muy mala calidad.



Esto, refirió que refleja la omisión que tuvo en su momento las anteriores autoridades educativas, en la vigilancia y transparencia del recurso público, lo que provocó que la federación en el último tramo del pasado gobierno, no radicó mil millones de pesos, que solo fueron los correspondientes al programa de Escuelas de Calidad Educativa, lo que incluye también la falta de pago a los docentes que han dedicado su tiempo a cubrir el programa de Tiempo Completo.



Tal ha sido el déficit en materia educativa de la entidad, señaló que, de las 24 mil escuelas qué hay en Veracruz, en 3 mil de ellas del nivel básico, no cuentan con sanitarios; así como de los 11 mil salones que se tienen en escuelas Telesecundarias en 5 mil no se tienen televisiones, aunque es la herramienta básica.



"Ante esta situación, no se puede hablar de calidad educativa, si se tienen varias carencias, sobre todo, en niveles educativos básicos, situación que ha provocado que la entidad este en cuarto lugar de rezago educativo a nivel nacional, pues estas deficiencias acompañado de los deficit de colectividad al internet y al agua potable, demuestran la dificultad que se tiene para cumplir con el nuevo programa educativo", puntualizó.



Agregó que el objetivo de este gobierno, es cubrir esos déficit, para que dentro de 30 años, no se tengan las mismas condiciones educativas en las que actualmente estudian los estudiantes veracruzanos.