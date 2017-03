Sin casos de bullying en escuelas de Tuxpan

No obstante, que en años anteriores el acoso escolar o Bullying, como mejor se conoce, había incrementado de manera considerable en varios planteles educativos de Tuxpan, en lo que va de este 2017, sólo se ha registrado un caso ante la delegación zona norte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) aunque esta no ha quedado formalmente asentada.



De acuerdo a lo señalado por el delegado regional de esta instancia, Tonatiuh Hernández Sarmiento, debido a que aún no se ha presentado la queja formal, no se ha comenzado a intervenir en este caso, pero ya se tiene el conocimiento de este hecho registrado en una institución educativa, que en su momento y como parte de las investigaciones se atenderá de manera conjunta con la autoridad correspondiente.



Recordó que desde el 2014 y hasta el año anterior, se brindaron las capacitaciones a todo el personal educativo basado en las dos leyes; la ley 303 que es para prevenir y sancionar el acoso escolar, así como la Ley 573 que está referente a la protección de niñas y adolescentes.



El capacitar a los docentes, indicó, que es sumamente importante, ya que son los que tienen el primer contacto con los alumnos y pueden detectar de manera oportuna y temprana el acoso escolar, por ello deben de contar con la suficiente herramientas para saber cómo actuar.



Gracias a ello, subrayó que se obtuvo buen resultado pero sobre todo, se contó con la participación y colaboración de los docentes, lo que derivó que en el 2016, no se presentara ningún tipo de solicitud de intervención formal en contra de lo que es el acoso escolar.