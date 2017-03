Ignora Yunes Linares a demás poderes, no tiene oficio político porque trae pura soberbia: Nahle

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-12-21:33:55 Veracruz Rocío Nahle García.

En los primeros cien días de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz ha imperado el protagonismo y el distanciamiento con el Poder Legislativo señaló la diputada federal Norma Rocío Nahle García.



“Son 100 días muy difíciles. Él sabía la situación en la que estaba el estado. Él dijo que llegando se iba a solucionar todo, iba a intentar, pero no ha tenido la habilidad política. No trae a los senadores, no tiene relación con el Congreso Federal, con ninguno de los 21 diputados federales, él va directamente toca puerta con Hacienda, en el Congreso Local también tuvo que dar para atrás la reestructuración porque no trae una mayoría, no trae el oficio político, porque trae una soberbia, entonces eso se refleja en lo político y en lo económico”, señaló la legisladora federal en exclusiva con el Corporativo Imagen del Golfo.



Nahle García aseguró que la falta de acercamiento con los diputados federales y senadores veracruzanos en el Congreso de la Unión ha provocado que Yunes Linares esté lejos de cumplir con las promesas que hiciera en campaña.



Destacó que en materia financiera el estado de Veracruz ha adquirido durante los primeros tres meses de administración de Yunes Linares al menos 11 mil millones de pesos de nueva deuda pública, lo que equivale casi al 10 por ciento del desfalco que hiciera Javier Duarte de Ochoa en seis años.



“Hoy estamos viendo que tiene casi 11 mil millones de pesos más de deuda, de deuda en 100 días. Tan sólo al 26 de diciembre pidió 3 mil 500 millones de pesos y hoy a lo que suman incluso pidiendo aportaciones anticipadas del 2017 son 11 mil millones de pesos.



“Entonces yo creo que el gobernador pues tiene que cambiar su ruta, sus diseños, tiene muy poco tiempo, ya van tres meses del año y medio que se supone que tiene que estar en el poder”, señaló Nahle García.



La legisladora federal criticó los movimientos políticos que Yunes Linares realiza en Veracruz y dijo que toda su actuación tiene un fondo electoral para que en la próxima elección por la gubernatura el cargo pueda ser heredado por uno de sus hijos.



Nahle García enfatizó la necesidad de que el gobernador de Veracruz haga pública la planeación que tiene sobre el manejo de la entidad.



“Sí nos gustaría saber cuál es su planeación, qué es lo que piensa hacer que no sea ya nada más ocurrencias, que no sean ya nada más gritos mediáticos, nos gustaría saber que diga: a seis meses quiero esto en cuestión de seguridad (por ejemplo).



“Claro, no tiene la varita mágica y sería un absurdo decirle que de un día para otro pero sí debe tener otras facilidades, sí debe tener otra actuación para estarlo viendo de que va avanzando en una cuestión seria”, recomendó.



La diputada federal declaró que, por ejemplo, en la administración actual no se ha visto un programa real de austeridad pues el secretario de Gobierno, Rogelio Franco Castán, tiene un presupuesto más alto para su oficina que el que tenía Flavino Ríos Alvarado.



Sobre la detención del ex secretario de Gobierno durante la administración de Javier Duarte de Ochoa y ex gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, la legisladora aseguró que se trata de un acto de simulación de Yunes Linares para legitimar su administración.



“Es claro que es una prenda que está otorgando el gobernador ante los nulos resultados, ante el escándalo porque ya todo Veracruz se enteró que al Contralor de Duarte lo puso el PAN de candidato en Pánuco, entonces para crear esta cortina de humo. No quiere decir que Flavino no tenga responsabilidad, eso ya lo van a determinar.



“Tengo la impresión de que no está bien sustentado y que va a ser otra más del gobernador, otra cortina de humo, otro escándalo. Esperemos que esté bien sustentado porque si no sería otro show mediático que están haciendo”, respondió.