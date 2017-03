Desciende consumo de carne en Veracruz por Cuaresma

En esta temporada de Cuaresma (1 de marzo al 13 de abril) el consumo de carne ha descendido hasta un 50% debido a que el principal alimento es el pescado en este periodo, asegura el propietario de una conocida carnicería en la zona de mercado de Veracruz.



Los carniceros con experiencia en este sector saben que la gente no consume este producto hasta abril.



Desde hace un tiempo los vendedores de carne han tenido que mantener los precios por la escasa venta, sin embargo si les impacta en sus negocios porque los proveedores sí han incrementado los precios.



Como ejemplo el señor Abel Méndez Ochoa comenta que la luz ha subido en los últimos meses y necesitan el servicio para que no se eche a perder el producto que requiere estar siempre refrigerado.



La crisis en la venta de productos cárnicos ha originado que los comerciantes no puedan subir los precios desde hace 2 años por lo menos.



Para mantener surtida su carnicería los dueños han tenido que soportar cuatro veces el alza de los insumos.



El propietario realizará un esfuerzo para continuar con los mismos precios en apoyo a la economía familiar.



Abel espera que la gente asista a comprar pasando el periodo considerado como santo para tener un respiro en cuanto a ganancias se refiere.



“Hay que mantener los precios por la situación que vivimos y otra es la cuaresma, pero seguiremos con los mismos precios para apoyar a las familias”, culminó.