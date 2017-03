Llama Díaz Diez a priistas a esperar resoluciones

Después de la situación en la que cinco aspirantes a candidatos por el Partido Revolucionario Institucional no cumplieron con los requisitos necesarios para la candidatura; el presidente del Partido Revolucionario Institucional en Veracruz, Raúl Díaz Diez expone que hay esperar la resolución de la Comisión de Procesos internos para determinar quién es el candidato idóneo.



“No habían cumplido todos, no el mismo requisito, pero varios si no cumplieron con lo que ahí se comprendía, esto no implica que no tengan ellos salvados sus derechos de imponer sus recursos que el mismo estatuto y convocatoria prevé, y sus alcances”, explicó.



Díaz Diez aclara que sí hubo una reunión entre los delegados del comité directivo estatal, regional y distrital con los compañeros aspirantes en el PRI donde se les notificó los puntos que no completaban.



Hasta el momento nadie puede encartarse o descartarse ya que la comisión de procesos internos en conjunto con el comité directivo pidió un breve tiempo para emitir el dictamen.



El resolutivo se encuentra en el marco de la ley dentro de tiempo y forma, únicamente hay que esperar la decisión del Comité estatal, señala el dirigente municipal.



“Estamos actuando en el marco de la ley y del propio tiempo que el código electoral prevé, habrá que esperar a conocer la determinación del Comité Estatal, todos incluyéndolos a ellos, nadie puede todavía descartarse o encartarse”, indicó.



Estamos atentos a lo que los delegados del comité directivo estatal decidan para una vez que se tenga la respuesta ver qué procede.



Pide no se saquen conclusiones tan anticipadamente del proceso ya que todavía no hay candidato por lo cual no se está rechazando ni aceptando a ninguno de los contendientes.