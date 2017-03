Acusa alcalde de Catemaco abandono de la Costera del Golfo por gobiernos veracruzanos

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-12-21:03:20 Archivo

Hace aproximadamente 25 años que no se le da mantenimiento a la carretera Costera del Golfo que comunica a Paso del Toro con la región de Los Tuxtlas, señaló el presidente municipal de Catemaco, Jorge González Azamar, lo que provoca que se inhiba la llegada del turismo a la zona.



“Quiero decir que no menos de 25 años (que está en estas condiciones) es fatal la realidad”, reconoció González Azamar.



El edil tuxtleco señaló que las autoridades federales únicamente simulan con el mantenimiento a esta carretera bacheandola constantemente sin que esta medida signifique una solución al mal estado de la vía.



“Ya nos acostumbramos a que en cada tramo de la carretera haya los llamados ingenieros rurales, que les llamamos nosotros ahora, que son un grupo de ciudadanos que se ganan unos pesos de cooperación por estar tapando con arena o con lo que haya los baches. Le hacen la chamba al Gobierno Federal y eso es lamentable”, destacó.



Señaló que el Gobierno Federal no ha puesto énfasis en el potencial turístico de la región de Los Tuxtlas, a pesar de que en ella se encuentra una amplia lista de bellezas naturales que atraen a miles de turistas anualmente.



“Como región estamos totalmente abandonados, no hay incentivo por parte de Sectur (Secretaría de Turismo), toda vez que a pesar de que somos la región más rica y más bella de naturaleza somos la región más abandonada”, enfatizó.



Destacó que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal no ha aplicado en la región tuxtleca algún programa para proyectarla como destino.



“No hay algún programa específico de impacto donde nos den a conocer como municipio con tendencia turística. No tan sólo Catemaco sino San Andrés Tuxtla con sus bellezas”, señaló González Azamar.