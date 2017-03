Pide PRD a Senado reconocer a Padierna como coordinadora

La secretaria general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Beatriz Mojica Morga, pidió al Senado dar trámite inmediato a la solicitud para reconocer a Dolores Padierna como coordinadora de la bancada de esa fuerza política.



En un comunicado, explicó que el viernes pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) rechazó la solicitud del senador Luis Miguel Barbosa Huerta para conocer de su alegato sobre su remoción al frente de la bancada perredista, que decidió la dirigencia nacional.



El TEPJF dijo a Barbosa Huerta que no tiene la razón, además calificó como \"absurdo que un senador de la República al frente de la fracción esté socavando al PRD y quiera seguir por un tema de recursos financieros\", aseveró.



Al participar en el evento \"Las mujeres de izquierda ante el proceso electoral 2018\", efectuado en Morelia, Michoacán, Mojica Morga señaló que al PRD \"le han dado actas de defunción en diversas ocasiones.



\"Pero les guste o no, somos la primera fuerza de izquierda en el país, gobernamos a 22 millones de mexicanos, estamos al frente de importantes gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y federales\", subrayó.



Sobre el tema de las alianzas rumbo a las elecciones presidenciales de 2018, comentó que todas las posibilidades están abiertas, Morena \"no ha aclarado si busca una alianza formal o sólo promueve la adhesión de militantes\".



