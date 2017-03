El plástico le da de comer a su familia

Jairo Torres / Agencia Imagen del Golfo2017-03-12-17:02:23 Moloacán En Moloacán, la señora Josefina Cruz Martínez recolecta el pet para obtener dinero con el que pueda alimentar a su familia.

En la recolección de desechos muchas familias de escasos recursos han encontrado una forma de subsistir, tal es el caso de Josefina Cruz Martínez quien desde hace algunos años se ha dedicado a la recolección de pet, actividad con la que logra reunir algunos pesos para alimentar a su familia.



Desde muy temprana hora Josefina, habitante de la colonia Lázaro Cárdenas en Villa Cuichapa, en el municipio Moloacán, una de las que el progreso ha tardado muchos años en llegar; inicia el recorrido por las distintas calles de la localidad para buscar entre botes y bolsas llenas de basura el preciado material.



La labor es ardua, para reunir al menos 30 kilos en un día tiene que hacer un largo recorrido, también se enfrenta a la competencia, ya que algunas otras personas también practican esta actividad al atravesar una situación similar a la de ella, no contar con empleo.



Con la cantidad reunida apenas y lograría ganar 60 pesos, por kilo le pagan 2 pesos, por esto no puede juntar menos de 30 kilos, al considerar que el recorrido no habría valido la pena.



“Todos los días inicio el recorrido desde temprano, busco por todos lados para recolectar las botellas, esta actividad resulta cansada y más porque tengo que reunir una determinada cantidad de botellas para ganar algo de dinero, lo que gano es poco, pero al menos sirve para comprar algo de comer”, señaló.



Esta mujer de 60 años de edad, dijo no avergonzarse de la actividad que realiza aunque algunos se burlen y la vean con malos ojos, por esto sin pena diariamente rebusca en los bultos llenos de desechos para sacar todas las botellas de plásticos que le darán de comer a su familia, en su recorrido también se encuentra almas generosas que tras el consumo de algún producto le guardan las botellas.



El punto en donde podría reunir más rápidamente los kilos de plástico es el basurero municipal, pero su ingreso a este lugar ubicado a poco más de un kilómetro de la localidad, no sería bien visto, ya que este lugar ya tiene “dueño” por lo que llegar a sustraer las botellas representaría generar un enfrentamiento que incluso podría volverse violento.



“No me da pena lo que hago, más pena me daría robar, en el camino he encontrado gente buena y otros no tanto, algunos que me ayudan sin que yo se lo pida, al basurero no puedo entrar a recolectar porque ahí ya hay gente y seria ocasionar un problema”, señaló Josefina.



Dijo que la difícil situación económica que se vive, a ella como muchas otras personas las ha obligado a buscar otras actividades con las que puedan sobrevivir, entre esto recolectar plástico, cartón y fierros viejos.



Agregó que mientras tanga fuerzas continuará realizando esta noble actividad, empujando su carretilla en la que lleva una bolsa negra en la que almacena las botellas, esto sin importar el ardiente sol, ya que el objetivo es claro, reunir todo el material posible para obtener dinero.