Arremete Salinas Pliego contra jugadores y árbitros por suspensión

Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, arremetió contra jugadores y árbitros después del parón que los silbantes provocaron en la Liga MX tras su decisión de no trabajar en la jornada 10 del Clausura 2017.



El dueño de Atlas y Monarcas Morelia calificó como “inaceptable” la decisión de los silbantes y calificó como un "secuestro" lo hecho por jugadores y árbitros en las últimas horas en el balompié azteca.



"Mal por los jugadores que agreden; mal por los árbitros que amedrentan. La afición depositó su confianza en ambos y hoy la traicionan''.



"Jugadores y árbitros tienen un papel claro (y muy bien retribuido) en el fútbol. No pueden secuestrar a la afición mexicana. ¡Inaceptable!", fue lo que el empresario mexicano redactó en su cuenta de Twitter.



