Motociclista se impacta con vehículo en Veracruz Tweet Un motociclista que presuntamente no respetó el paso que otros conductores ya le habían cedido a un vehículo, se estrelló contra este en calles de la colonia Ortiz Rubio la tarde de este sábado Veracruz - 2017-03-11 21:45:03 - Sergio Aldazaba / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Sergio Aldazaba/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-11-21:45:25 Veracruz Un motociclista que presuntamente no respetó el paso que otros conductores ya le habían cedido a un vehículo, se estrelló contra este en calles de la colonia Ortiz Rubio la tarde de este sábado Un motociclista que presuntamente no respetó el paso que otros conductores ya le habían cedido a un vehículo, se estrelló contra este en calles de la colonia Ortiz Rubio la tarde de este sábado



Lo anterior ocurrió sobre la intersección de la avenida Xalapa y Constituyentes, donde testigos señalaron que el sujeto que tripulaba una motoneta, se impactó y salió proyectado.



De acuerdo al relato, el hombre que manejaba un vehículo marca Chevrolet tipo Cavalier modelo atrasado ya había cruzado casi completamente luego de que le cedieran el paso.



No obstante, el motociclista que aparentemente iba a exceso de velocidad, se estrelló en ángulo contra el vehículo y cayó al suelo, provocándose algunas lesiones en una pierna.



Otros conductores que se pasaban por ahí se percataron de lo acontecido y dieron aviso al número de emergencias 911 para solicitar a tránsito del estado y una ambulancia para el muchacho.



Los paramédicos atendieron al motociclista que se llevó la peor parte, pues su unidad quedó sin toda la parte frontal, aunque sus lesiones fueron prácticamente menores en su pierna. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

