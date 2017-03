Años de corrupción no se combaten en 100 días: MAYL

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, en conferencia de prensa realizada en Poza Rica, señaló que la economía de la zona se ha visto afectada por la caída del petróleo, así como también de las reuniones que ha tenido con el Grupo de Coordinación Veracruz en sus 100 días como gobernante.



Yunes Linares destacó que en lo que va de su gobierno ha tenido 23 reuniones con el Grupo de Coordinación de Veracruz, encabezado por el Ejército, Marina, Procuraduría, Policía Federal, Fiscalía del Estado, reuniones cuyos otros gobernantes no tenían frecuentemente.



'Soy un gobernador que me comprometí a resolver los problemas de inseguridad y lo voy a resolver, no se puede, y lo vuelvo a repetir hoy, aunque muchos no les guste que se hable con la verdad, preferirían que les dijera yo mentiras; no se puede resolver un problema de muchos años de abandono total, de corrupción total, en 100 días''.



Comentó que durante sus 100 días de gestión se ha inaugurado la instalación portuaria en Tuxpan donde estuvo presente el Presidente de la República, Enrique Pena Nieto; además anunció la visita del Secretario de Comunicaciones y Transporte para recorrer la autopista de Nautla- Papantla que se pondrá en función este 2017 y también la construcción del tramo carretero Tuxpan-Naranjos.



En cuanto a la economía, comentó que ha hablado con el gobierno federal para integrar al municipio de Poza Rica en el programa de Zona Económica Especial (ZEE) como lo es Coatzacoalcos, ''Yo he planteado al gobierno federal de que así sea, sin embargo, el gobierno federal decidió que hubiera una sola Zona Económica Especial por estado y en este caso determinó que fuera en el sur del estado''.



El programa ayuda a estimular el crecimiento en las zonas petroleras cuya estructura considera estímulos fiscales, recursos para obras inmediatas, pago de proveedores y una serie de medidas que ayudarían a acrecentar la economía del municipio.



''Yo creo que la economía se va a reactivar, sin embargo venimos de una etapa de crisis muy grave derivada de la caída de los pesos del petróleo'' , apuntó.



Por otra parte, expresó que no se ha determinado el monto total del adeudo de la administración de Javier Duarte, ''en un principio se habían registrado 46 mil millones de adeudos de corto plazo, hicimos una revisión y esto no correspondía a la realidad... se está trabajando crédito por crédito para saber qué es lo que realmente debe el gobierno del estado''.