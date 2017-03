Piden destitución del presidente de procesos internos del PRI

Piden la destitución de Carlos Brito Gómez, Presidente de la Comisión de Procesos internos del Partido Revolucionario Institucional debido a que hasta el momento se rechazaron a cinco posibles aspirantes por no cumplir con todos los requisitos necesarios para ser candidatos.



El inconforme uno de los aspirantes Fernando Arteaga Aponte alega que fue rechazado supuestamente porque no cumplió con tres de los requisitos fundamentales los cuales expuso que si reunía en tiempo y forma.



Entre los requisitos se habla de que su representante legal y financiero no presento sus documentos oficiales en los tiempos establecidos, así mismo el partido señala que Fernando Arteaga no aprobó el examen que le aplico el instituto de Capacitación y Desarrollo político A.C. a lo cual el argumenta no puede ser posible porque es uno de los fundadores.El último requisito fue que no cumplió con la cuota establecida por el partido de 25 mil pesos.



Arteaga Aponte se queja de los malos manejos del partido puntualizando que si ya tenían designado a su candidato para que lanzan una convocatoria.



En entrevista expreso que hace 4 años ocurrió la misma problemática cuando era aspirante el hoy alcalde Ramón Poo Gil quien llego por compromisos con el ex gobernador sin cumplir con todos los señalamientos.



Agregó que espera que el presidente municipal Poo Gil no lo vaya a tomar a mal luego se retractó diciendo que si lo toma a mal es su problema.



“Hace cuatro años me toco la buena o mala suerte (...) las circunstancias no me favorecieron y en ese tiempo el ex gobernador quiso que llegará por compromisos alguien que estoy seguro no había pagado las cuotas, ¡y que no lo vaya a tomar a mal Ramón Poo, y si lo toma a mal es su problema!”.



Acusó a la dirigencia estatal del PRI que no tiene el valor para hablar con los aspirantes cara a cara, ya que él ha tratado en más de 10 ocasiones de contactar al presidente Renato Alarcón así como a la delegada y no ha obtenido respuesta.



Así mismo dejó en claro que es la Comisión estatal de procesos internos la que decide quién es el candidato para las próximas elecciones.



De esta manera queda demostrado según Arteaga Aponte que dentro del tricolor no hay respeto para su mismo lema de democracia y justicia social.