Pérdidas de becas afecta a deportistas discapacitados en Tuxpan

Celenne González/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-11-17:09:33 Tuxpan Un año de becas destinadas a los deportistas discapacitados de este municipio de Tuxpan se perdieron por lo que esto afectó principalmente en los entrenamientos y otros aspectos.

Ante las diversas irregularidades financieras que se registraran en la pasada administración estatal, un año de becas destinadas a los deportistas discapacitados de este municipio de Tuxpan, que representaron no solo a la ciudad sino a todo el estado veracruzano, se perdieron por lo que esto afectó principalmente en los entrenamientos y otros aspectos.



El presidente de Unidos por la Discapacidad sin Barreras, Gabriel Cruz Reyes dio a conocer que estas becas correspondían a siete deportistas y ascendían a más de los 80 mil pesos que en la pasada administración estatal no se les otorgó en tiempo y forma, las cuales probablemente no se puedan recuperar.



Ante esta situación, dijo que han pedido a la actual administración estatal para que se les otorgue los pagos por estas becas atrasadas, sin embargo, apuntó que han perdido las esperanzas de que estas lleguen totalmente, pues incluso este estímulo sufrió recorte y ahora será menos lo que estarán recibiendo.



Las becas, subrayó que son un estímulo para quienes a través del deporte en diferentes disciplinas representan a la entidad en competencias de discapacitados, como lo es el caso de dos deportistas que estarán representando a México en Brasil, quienes ahora tendrán que costear más del 50 por ciento de sus gastos.



Está situación en Tuxpan, refirió que ocasionó que varios deportistas hayan tenido que emigrar a otras partes del país, como Puebla, Tamaulipas, Tabasco, así como Jalisco, siendo específicamente cinco deportistas de Tuxpan los que se fueron a otro estado en busca de recursos y apoyos.



Esta agrupación para poder ayudar a los atletas tuxpeños, agregó que se dedica a efectuar actividades para recaudar fondos, para apoyarlos con los gastos, aunque la falta de recursos derivó que este año disminuyera de 38 deportistas tuxpeños activos a únicamente 22 actualmente.