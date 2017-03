Trump defiende urgencia desmantelar 'Obamacare'

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-11-10:34:31 Washington foto tomada de:http://www.informador.com.mx/internacional/2017/711360/6/trump-defiende-urgencia-de-desmantelar-obamacare.htm

'Quiero que todos los estadounidenses sepan que la acción sobre Obamacare es una urgente necesidad'', dice.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que el desmantelamiento de la Ley de Salud Asequible, conocida como "Obamacare", es una "urgente necesidad" y defendió la legislación de reemplazo promovida por el liderazgo republicano.



Es su mensaje sabatino, el mandatario estadunidense sostuvo que la ley vigente se está colapsando debido al creciente costo de las primas de seguro, la cancelación de planes y mandatos burocráticos.



"Quiero que todos los estadounidenses sepan que la acción sobre Obamacare es una urgente necesidad (...) si no actuamos para salvar a los americanos de este colapso, se llevará con nosotros el sistema de cuidados de salud", dijo.



"Es por eso que debemos abrogar y reemplazar Obamacare", remató Trump.



El liderazgo republicano propone dos proyectos de ley que buscan reemplazar Obamacare, pero mantienen algunas de sus disposiciones más populares y eliminan los castigos.



Las iniciativas de ley abrogan los populares subsidios que permiten la compra de cobertura médica de bajo costo a personas de bajos ingresos y los sustituye por créditos fiscales.



Igualmente elimina el "mandato individual", una de las secciones más polémicas de la legislación del ex presidente Barack Obama y que obliga a los estadunidenses a pagar una multa anual si no compran cobertura médica.



En contraparte mantiene dos de los pilares de Obamacare, la garantía de que las aseguradoras venderán cobertura médica a personas con enfermedades pre-existentes y la clausula que permite a los hijos quedarse en las pólizas de sus padres hasta los 26 años de edad.



Sin embargo las propuestas han sido rechazadas, no sólo por los demócratas, sino también por el sector más conservador del partido republicano, que critican la expansión de los programas de atención médica para los pobres y los créditos fiscales.



En su mensaje, el presidente Trump defendió las propuestas republicanas, pues aseguró que dará al público mayor libertad de decidir sobre el tipo de cuidado médico que requiere su familia.



Señaló que las propuestas forman parte de una estrategia para abaratar el costo de la atención médica y reducir las regulaciones que encarece el acceso a la salud.



