Comisión Nacional de Morena deberá resolver impugnaciones de militantes presentadas en Veracruz: TEV

Deberá ser la Comisión Nacional de Elecciones del Movimiento de Regeneración Nacional la que resuelva las impugnaciones presentadas por militantes y aspirantes en contra del dictamen por el que se designaron a los candidatos a alcaldes, síndicos y regidores por esta fuerza política para las próximas elecciones municipales.



Así lo resolvió el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV), al resolver de forma conjunta los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano presentados por diversos militantes de MORENA.



Los quejosos son Víctor Manuel Rodríguez Gómez y otros, Rafael Hernández Cancino y otros, Juana Isela Salazar Rodríguez, Israel Augusto Olivares Pérez, Francisco Javier Escalera Carbonell, Celso Noval Plaja, Mario Jesús García Ortega y José Juan Gallegos Cárcamo.



También José Francisco Borges Medina, Olga Mildred Maldonado Hernández, Lauro Retureta Salas y Angélica Valencia Muñoz, todos del proceso interno de selección de candidaturas para las elecciones municipales del próximo 4 de junio de este año.



Los magistrados declararon improcedente la figura de “Per saltum” o salto de instancia promovida por los actores, al no haber agotado la instancia intrapartidista y al no existir urgencia que amerite conocer de los juicios ciudadanos sin agotar la instancia partidista de MORENA.



Así, de acuerdo al principio de definitivitad que rige la materia electoral según el TEV lo procedente fue reencauzar los medios de impugnación a la comisión nacional de elecciones de dicha fuerza política, para que en plenitud de sus atribuciones y en un plazo de 5 días naturales una vez que reciba los expedientes respectivos resuelva lo que en derecho proceda.



Además, durante la sesión de este viernes, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz (TEV), validaron la coalición “Contigo el Cambio Sigue” PAN-PRD, declarando como infundados los agravios hechos valer por los Partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).



En estos, ambas fuerzas políticas señalaron diversas irregularidades supuestamente cometidas por los institutos para constituir su alianza, como el usar un nombre parecido al de un programa social.



Tanto el PRI como MORENA señalaron que la alianza PAN-PRD viola los artículos 134 de la Constitución Política Federal y 79 de la Local, que les prohíbe hacer uso de programas sociales con fines electorales.



Argumentaron que el llamarse \"Contigo el cambio sigue\", guarda parecido con un programa social estatal nombrado \"Veracruz comienza contigo\", considerando que con ello buscan beneficiarse electoralmente.



Sin embargo, el magistrado Hernández Hernández, ponente del proyecto, refirió que tanto la Sala Regional Xalapa como la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), han sostenido que los institutos políticos no tienen prohibido el uso de palabras, así tengan semejanza con programas sociales.



Recordó que solo está prohibido hacer uso de esos programas sociales para incidir de manera ilegal en los procesos electorales, generando coacción de voto hacia los ciudadanos que resultan favorecidos con los apoyos gubernamentales.



Los impugnantes también reclamaron que el Organismo Público Local Electoral (OPLE) les haya aprobado la coalición, cuando los convenios fueron firmados por distintos funcionarios de sus Comités Ejecutivos Nacionales y no los integrantes de sus comités directivos estatales.



Acusaron que en el caso del PRD, en vez de entregar un documento original, entregó una copia certificada por una instancia intrapartidaria y no por un notario público.



Sobre este último aspecto, los magistrados señalaron que si el área interna del partido está legitimada para certificar la documentación generada por éste, se cumple lo establecido por la Ley General de Partidos Políticos, sobre la entrega de documentos en copias certificadas.



Finalmente, el PRI consideró que la designación de Jesús Alberto Velázquez Flores, como presidente estatal interino del PRD, se dio mediante violaciones a sus estatutos.



No obstante, los integrantes del TEV justificaron que un partido político no pueden incidir en la vida interna de otro instituto, si sus mismos militantes no presentan una inconformidad en ese sentido.



Así, establecieron que el tricolor carecía de interés jurídico para controvertir actos de otros partidos, pues ello sólo lo pueden hacer los militantes, además de que su nombramiento no le afectaba directamente al Revolucionario Institucional.