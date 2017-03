Buscan rehabilitar kinder de 100 años en Veracruz

Uno de los jardines de Niños más antiguos de Veracruz con 100 años de servicio, denominado Federico Froebel realiza actividades para recaudar fondos que le permitan rehabilitar el inmueble que se encuentra un poco deteriorado por el paso del tiempo.



La Carrera que organizan arranca este 11 de Marzo en punto de las 8:00 A.M. en la Plaza del magisterio con un costo de inscripción de $100 pesos dirigido a todo público en general.



Los premios se otorgaran en la categoría varonil y femenil con un valor aproximado de mil pesos.



El recorrido incluye 3 kms. en el circuito de la misma plaza del magisterio así como una caminata de 1 km para los niños.



Para inscribirse a esta actividad deportiva se invita a los interesados acudir a las instalaciones del jardín de niños directamente en la calle de Montesinos entre Revillagigedo y Victoria.



Otra forma de contacto es por medio digital en la página de Facebook Federicofroebel/Ver o vial telefónica al 9312516.



Con el dinero recaudado se pretende habilitar los baños que es una de las principales necesidades para los pequeñines cuando acuden diariamente a sus clases.



Berenice Grajales profesora de Educación artística de la institución espera que con el apoyo de los veracruzanos se pueda recaudar una suma considerable para poder reparar las instalaciones del centro educativo y los niños no corran peligro por las condiciones no aptas del lugar donde asisten.



“Requerimos del apoyo y la participación de exalumnos, fundaciones, empresas, asociaciones y de la ciudadanía en general para la recaudación de fondos financieros que contribuyan a la rehabilitación del edificio escolar”.