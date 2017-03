Imparte escritor conferencia sobre violencia a orizabeñas

En el marco de la plática “Ellas, líderes mágicas, innovadoras y amorosas”, que se impartió en el teatro Ignacio de la Llave, el escritor Rodolfo Muñoz Serrano destacó que la violencia tiene muchas variables, pero también tiene mucho que ver con la educación desde la casa.



“La violencia no es una situación digamos unidireccional, tiene muchas variables, muchas motivaciones, pero todo tienen que ver con la familia y con la educación”, expuso.



Muñoz Serrano señaló que hay un libro que se llama “Atrévete” y en donde se habla de la responsabilidad que tienen las madres y padres para que los jóvenes no sean maltratadores, no ingresen a las filas del narco, no se envuelvan en el crimen organizado, y ese es un tema enorme y complejo.



Indicó que son muchos los aspectos que influyen, pero el más importante es el de la casa, con los ejemplos que los padres están dando a sus hijos.



“Qué tan ejemplares somos, qué tan cordiales somos con el vecino, qué tan amables somos para darles el paso a las mujeres, y para reconocer que durante miles de años hemos desperdiciado ese potencial enorme de las mujeres”,

apuntó.



El escritor destacó que en el siglo XXI el misógino más grande de todos es Donald Trump y un país que se supone que es el ejemplo mundial está en ese plano.



Indicó que tampoco se puede caer en fascismo de un feminismo de denuncia y en vez de eso transformarlo en algo creativo de reconciliación y perdón de toda la sociedad.



Destacó que en la casa no hay un jefe, sino gente en convivencia, en paz, pero no un jefe, pero no se puede además aplicar el castigo para cambiar conductas, porque tampoco resulta.



Agregó que mientras se siga con una masculinidad tóxica, que no es algo de todos los hombres, la equidad de género no se dará.