Porteñas marchan y piden respeto a sus derechos

Israel Hernández / Agencia Imagen del Golfo2017-03-10-19:12:06 Veracruz Un grupo de 70 mujeres veracruzanas e integrantes de la asociación 'Cerca de Ti' marcharon por las calles del Centro Histórico de Veracruz, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Un grupo de 70 mujeres veracruzanas e integrantes de la asociación 'Cerca de Ti' marcharon por las calles del Centro Histórico de Veracruz, como parte de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.



Jante González, presidenta de la organización, comentó que el objetivo de la caminata era reforzar la importancia de que las mujeres sean respetadas y se mantenga el combate a las agresiones piscológicas, físicas, políticas y laborales.



“Pasó el 8 de marzo y las agresiones continuaron, por eso no debemos bajar la guardia y exigir que el respeto se normalice (...) lamentablemente seguimos siendo víctimas de la violencia, del machismo y de expresiones que denostan la integridad de la mujer”, dijo.



El contingente de mujeres partió a las 5 de la tarde del tranvía del recuerdo y continuó por la avenida Independencia. El movimiento de la asociación Cerca de Ti terminó en el zócalo porteño, donde González dirigió un mensaje a las asistentes.



“Hoy venimos personas de diferentes lugares, desde Santa Fe, Tejería, GeoVillas del Puerto, Los Pinos, entre otras colonias. Recientemente renunciamos al PRI porque fuimos víctimas de violencia política y no se tomaba en cuenta a las mujeres.



“No necesitamos flores, chocolates ni regalos, como mujeres requerimos igualdad de condiciones, que los derechos sean respetados y tengamos igualdad de oportunidades y espacios en diferentes ámbitos”, sostuvo.



La líder de la organización no gubernamental manifestó que las actividades en pro de los derechos de las mujeres continuarán en fechas posteriores, pues recordó que esta conmemoración debe durar todo el año.