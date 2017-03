‘Te Queremos Ayudar’ sigue comprometiéndose con quemados

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-10-18:34:25 Coatzacoalcos Según la presidenta de la fundación ‘Te Queremos Ayudar’, tan sólo en lo que va del año han atendido a seis personas quemadas.

Tan sólo en lo que va del año, la fundación ‘Te Queremos Ayudar’ ha atendido a seis personas con algún tipo de quemaduras; cuatro de ellas son niños, quienes continúan bajo observación médica.



Así lo dio a conocer Xóchitl Mortera Hernández, presidenta de la fundación, quien indicó que dos de los infantes aún permanecen internados en el hospital regional ‘Valentín Gómez Farías’. Uno de ellos originario de Villa Allende, tiene un año de edad, y fue quemado accidentalmente por líquidos hirvientes.



La segunda menor, es una niña de entre 12 y 13 años de edad procedente del municipio de Minatitlán, quien se quemó con gasolina al incendiar basura.



“Todos estos casos se siguen presentando porque nos hace falta todavía hacer énfasis en la cultura de la prevención”, advirtió.



Aunque la causa principal de las quemaduras siguen siendo los líquidos hirvientes, Mortera Hernández precisó que también se han dado casos de violencia intrafamiliar, como el de Jennifer, una joven de 18 años de edad que fue rociada con gasolina y posteriormente quemada por su esposo.



Jennifer arribó la semana pasada a Coatzacoalcos, desde Matías Romero, Oaxaca. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladada de emergencia a la Unidad de Quemados del puerto de Veracruz, donde todavía está luchando por su vida.



De acuerdo con Xóchitl Mortera, hay muchos factores en su contra, pues al tener el 80 por ciento de su cuerpo quemado, “una persona en ese estado, es muy difícil que salga”.





Recaudan fondos



Año con año, la fundación ‘Te Queremos Ayudar’ realiza diversos eventos para recaudar fondos, y poder seguir apoyando a los pacientes quemados. En esta ocasión, se llevó a cabo un desayuno con mujeres de Coatzacoalcos, alusivo al Día Internacional de la Mujer.



El dinero recaudado con este desayuno, será destinado para la rehabilitación de Jennifer, así como para otros pacientes que requieren parches o medicamentos.



El próximo evento será el Teatrón, que se llevará a cabo el 13 de octubre; éste es el evento más grande que hace la fundación, e incluirá conferencias motivacionales.





Pide a Yunes invertir en el Cenarniq



En otro orden de ideas, la presidenta de ‘Te Queremos Ayudar’ informó que el Centro de Atención y Rehabilitación del Niño Quemado (Cenarniq), que actualmente se construye en la colonia Petrolera, lleva un 60 por ciento de avance.

Para este proyecto, se ha tenido una inversión superior al millón de pesos, de los cuales, entre el 8 y el 10 por ciento corresponde a donativos, y el resto ha salido de la fundación.



En ese sentido, pidió al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares que se acerque a ver la parte social, y señaló que “de lo mucho que le han quitado al exgobernador Javier Duarte, deberían canalizar un poquito a Coatzacoalcos y sobre todo al Cenarniq, porque este Centro no existe en ningún otro lugar de la República”.



Mortera Hernández, confió en que el anuncio del gobernador sobre la construcción de una Unidad de Quemados en Coatzacoalcos, esta vez sí sea real, pues según dijo, desde las administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, se prometió este proyecto que no ha llegado.



“En lugar de construir un hospital de mil millones de pesos, se debió haber fortalecido al hospital regional ‘Valentín Gómez Farías’, ahí se debió haber hecho otro piso para atender a madres y bebés y otro piso para quemados, pagarle mejor a los médicos y enfermeras, equiparlo… pero bueno, no se hizo, y lo que se pretende ahora es que en el hospital regional se haga la Unidad de Quemados”, concluyó.