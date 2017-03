‘Abanderamiento fue por trabajo’: Víctor Carranza

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-10-18:18:54 Coatzacoalcos El abanderado de Morena, sostuvo una plática con el director del Corporativo Imagen del Golfo, Capitán Héctor Robles Barajas.

Mi designación como abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no fue una imposición, fue obtenida por mi trabajo, señaló el militante de izquierda, Víctor Carranza Rosaldo.



En su visita al Corporativo Imagen del Golfo, donde sostuvo una plática con el director general, Capitán Héctor Robles Barajas, señaló que esta acusación salió de una mala información, pues el proceso de selección de candidatos, fue completamente transparente.



“Yo siempre he sido creyente de que necesitamos cambiar a este México”, dijo, “en Morena no hay ninguna imposición; analizaron el perfil personal, profesional y de trabajo de cada uno de los aspirantes”.



Carranza Rosaldo, inició su trabajo en Morena en 2015, cuando fue invitado por la diputada Rocío Nahle García, a participar como representante del partido. Fue allí donde conoció a Andrés Manuel López Obrador, y al simpatizar con sus ideales, decidió afiliarse.



El izquierdista también fue coordinador de campaña del ahora diputado local Amado Cruz Malpica, y tras su trabajo en el partido, es invitado a participar ahora como aspirante a la alcaldía de Coatzacoalcos.



Aunque hasta el momento es el único abanderado registrado, reconoció que todavía queda un largo camino, por lo que todo puede pasar; ya será el 25 de abril, cuando se designe oficialmente al candidato que encabezará a Morena en las elecciones del próximo 4 de junio.





Libre de culpas



El abanderado de Morena, aprovechó para reiterar que las acusaciones en su contra sobre un posible fraude al interior de Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando aún trabajaba en la empresa, es falso.



Esta incriminación, dijo, fue orquestada por otros partidos políticos que buscaban afectarlo.



De acuerdo con Víctor Carranza, en 2012 –cuando se generaron las acusaciones– fue auditado, y al no encontrarse pruebas que lo incriminaran, fue exonerado e incluso se le respetó su jubilación.





Con posibilidades de ganar



En cuanto a las posibilidades de obtener el triunfo en las elecciones de presidentes municipales, Carranza Rosaldo confió en que esto sea una realidad; incluso, aseguró que Morena está preparado para gobernar, pues la respuesta de la ciudadanía ha sido buena, y encuestas externas han colocado al partido en los primeros lugares de preferencia.



“Puedo decir que en todos los ámbitos, atrás de Andrés Manuel existe un gran grupo que está trabajando, por eso es que el proyecto como tal sí se puede aterrizar; aquí lo importante es que el ciudadano sea partícipe”, apuntó, y aseguró que las acusaciones en contra de López Obrador, sobre supuestos vínculos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), no afectarán a Morena, pues carecen de fundamentos.





Políticos ‘chapulines’



Según Víctor Carranza, las afiliaciones en Morena han ido creciendo, e incluso hay muchos ciudadanos que aunque no se han afiliado, apoyan activamente al partido.



Esto ha ocasionado que varios políticos de otros partidos, hayan salido de sus filas para unirse a las de Morena, en busca de algún cargo público. Al respecto, precisó que en Morena sólo hay cabida para quienes respeten los tres principios básicos de este organismo: no mentir, no robar y no traicionar.