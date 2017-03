A 100 días de gobierno, Yunes Linares fracasó: no cumplió sus promesas, generó más deuda y pactó impunidad con duartistas

Hoy se cumplen los primeros 100 días del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, quien llegó a la gubernatura por la coalición PAN-PRD en las elecciones pasadas, y los resultados no son lo que los veracruzanos esperaban o lo que les prometió. Es más, analistas, políticos, empresarios y actores importantes de la sociedad veracruzana califican a este gobierno como un fracaso, ya que no ha dado los resultados prometidos, teniendo en cuenta que solo estará en el poder dos años.



El actual mandatario Miguel Ángel Yunes Linares, como lo hicieron en su momento los ex gobernadores Fidel Herrera y después Javier Duarte, ha faltado a su palabra con sus gobernados, pues prometió que no endeudaría más al estado y en los primeros días contrató dos créditos por más de 4 mil 400 millones. A este incumplimiento de sus promesas de campaña también se suma el de pagar las deudas a empresarios, lo que tampoco ha hecho.



Otra promesa de campaña de Yunes Linares fue que su primer acto de gobierno sería el de meter a la cárcel a Javier Duarte de Ochoa. Tampoco ha cumplido y el cordobés sigue prófugo. Es más, para el dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, este escenario pone en evidencia que antes de llegar al poder Miguel Ángel Yunes Linares concretó una alianza con el PRI a cambio de impunidad y acuerdos políticos.



Yunes Linares presumió ser un experto en materia de seguridad en su campaña, sin embargo en lo que va del año en curso en Veracruz los índices delictivos sufrieron un incremento del 120 por ciento, datos reconocidos por su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, y la violencia ha ido en una escalada sangrienta, pues casi todos los días parecen cuerpos abandonados en varios municipios del estado.



En suma, declaran líderes del estado, que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares está estancado y que “estamos peor que antes”, pues las promesas de sacar adelante a Veracruz no se han cumplido y pendientes como el pago a empresarios, a la Universidad Veracruzana, implementar la Alerta de Género, justicia y cárcel para los que desfalcaron a Veracruz no se concreta y peor aún, ha dejado al descubierto los acuerdos del gobernador con ex funcionarios duartistas para pactar impunidad.



CONTRATÓ YUNES LINARES MÁS DEUDA EN SUS PRIMEROS DÍAS DE GOBERNADOR



Según el Sistema de Hacienda y Crédito Público, a los 16 días de asumir el cargo, Yunes Linares solicitó dos créditos simples y de carácter quirografario –es decir, que no necesitan respaldos financieros o garantías– a los bancos Banorte e Interacciones por los montos de 3 mil 400 y 1 mil millones de pesos, de manera respectiva.



A 100 días de este gobierno, Rafael Arias Hernández, economista por la Universidad Veracruzana, considera que al gobierno de Yunes Linares le hace falta transparentar el proceso bajo el cual quiere reestructurar deuda.



El economista expuso que este tipo de créditos “quirografarios” se utilizan para obtener una liquidez instantánea, sin embargo, van sujetos a una tasa de interés más o comisión que fijan los bancos, en este caso Banorte y Acreedores, que dependerán de la urgencia o de la cantidad solicitada.



Arias Hernández insistió en que Yunes Linares informe el plazo a pagar dicha deuda, la tasa de interés y cuándo se empezará a pagar el valor capital, lo que se niega h hacer.



Acotó que reestructurar la deuda general a 30 años no se podrá hacer a una tasa menor al 6.25 por ciento, es decir se reduciría del 7.5 al que está actualmente a menos de un punto, y pagadera a 30 años, “no conviene, ningún banco le dará tasa menor, porque la tasa mínima impuesta por el Banco de México (Banxico), está en 6.25, si afirma lo contrario, está mintiendo”, expuso.



PROMESAS INCUMPLIDAS



Una de las promesas de campaña que realizó el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y que replicó durante todo ese tiempo, fue que su primer acto de gobierno sería el de meter a la cárcel al aún prófugo de la justicia Javier Duarte de Ochoa.



Han pasado 100 días y la noticia que “cimbraría” al país que prometió daría cuando asumiera la administración estatal, el pasado 1 de diciembre, nunca llegó.



Las acciones que no se han cumplido para rescatar la seguridad en Veracruz por Yunes Linares fueron: Abatir los delitos del fuero común en un 50%. Trabajar con el Ejército, la Marina, Gendarmería, Policía Federal y PGR para lograrlo. Despedir a dos mil 273 policías poco confiables y canalizarlos a otras oportunidades de empleo. Integrar una policía estatal con elementos confiables y las mejores capacidades. Desconcentrar a la policía estatal en las 10 regiones más conflictivas de Veracruz. Romper nexos entre mandos de la policía y delincuencia organizada.



De igual manera prometió el pago de los pasivos que se adeudan a empresarios de todo el estado, cantidad que asciende a varios millones de pesos, sin que hasta la fecha haya cumplido, lo que ha provocado el llamado de los hombres de negocios para que sean tomados en cuenta cuando se lleve a cabo la reestructuración de la deuda y les puedan depositar alguna parte de lo que se les debe.



Yunes Linares se comprometió con los veracruzanos a bajar durante los primeros seis meses de su gobierno, los índices de violencia e inseguridad por el tiempo que durara su mandato (dos años) y que le corresponden llevar el rumbo del estado, empero durante los últimos tres meses, los pobladores han visto un incremento en los delitos de alto impacto y del fuero común, principalmente en los municipios más importantes.



Derivado de ello, los empresarios han acusado que se han tenido que retirar inversiones, tanto de la capital del estado como de otros sitios, porque el Estado no garantiza la seguridad.



PACTO CON DUARTISTAS



Al igual que su antecesor, Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares incluyó en su gabinete a personalidades políticas y administrativas ligadas con el fidelato y el duartismo.



Ahí se encuentran los casos de Noé Hernández Hernández, ex director administrativo de CAEV, quien cuenta con una investigación en el Orfis y la Auditoría Superior de la Federación (ASF).



Al igual que Johnny Ramírez Argüello, quien es conocido por su simpatía priista y cercano al senador tricolor José Yunes Zorrilla, quien además trabajó en el banco de alimentos con el alcalde Américo Zúñiga.



Otro priista que está en la nómina yunista es René Torres, ex alcalde de Banderilla y estuvo en el CDE PRI personal de Jorge Callejas; de igual manera Rodolfo Zúñiga Hernández, quien se encuentra en la Dirección de Planeación y Estrategia.



Otro priista es Sergio García Barradas, ex coordinador de la Junta de Mejoras, excoordinador de giras de Fidel Herrera Beltrán y Yunes Linares lo nombró director de los Consejos Escolares de Participación Social.



El caso quizá más emblemático fue el del priista exalcalde de Perote, Paul Martínez Marié, quien ahora cuenta con una subsecretaría en la Sedecop. Otros cargos de priistas en la administración estatal son: Luis Fajardo Vázquez, Arely Bonilla en el Registro Civil.



Entre los compromisos y amiguismos en la actual administración se encuentra el oficial Mayor de la SEV, Abel Cuevas Melo quien prácticamente tiene a toda su parentela incrustada en la nómina de gobierno: su esposa Mónica Villa y su hermano Andrés en el CAEV; y el sobrino, Sergio Melo como coordinador de Comunicación Social en el Congreso del Estado.



NEGOCIA CON IMPUNIDAD



El mandatario veracruzano pactó a cambio de inmunidad con amigos de Javier Duarte, tal fue el caso de los diputados locales Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez. Moisés Mansur Cysneiros, el hombre de negocios veracruzano encargado de crear las famosas empresas fantasma y que colocó en su testamento como beneficiario al mismo Javier Duarte, además de declarar que pagaba las tarjetas de crédito de Karime Macías, esposa del exmandatario.



Bajo las órdenes de Mansur actuaban dos personajes clave José Juan Janeiro Rodríguez y Rafael Gerardo Rosas Bocardo. Ambos fueron los encargados de invertir los recursos obtenidos de las empresas fantasma creadas por Duarte y Mansur.



Quienes también pactaron con Yunes Linares a cambio de protección fue el ex contralor del Estado Ricardo García Guzmán, quien ahora se perfila para la candidatura del PAN para la presidencia municipal de Pánuco.



Finalmente, el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, a 100 días de haber asumido el cargo sigue en campaña proselitista, con la finalidad de mantener en el poder su linaje. Tal es el caso de sus hijos Miguel Ángel Yunes Márquez, quien es quien va en caballo de hacienda para contender por la gubernatura en el 2018 y a Fernando Yunes, quien busca la candidatura para la presidencia municipal del puerto jarocho.



Se especula que la inmunidad tanto para los ex duartistas Juan Manuel del Castillo y Vicente Benítez, es porque cada uno de ellos estarían aportando recursos económicos para las campañas de los hijos del mandatario veracruzano; uno para la elección del 4 de junio y la próxima con miras a la sucesión de 2018.



YUNES LINARES NO HA PROCURADO JUSTICIA



Al cumplirse 100 días del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, de los múltiples ex funcionarios que denunció o involucró en el desvío de recursos públicos orquestado en el gobierno anterior a la fecha casi todos permanecen sin una orden de aprehensión, prófugos de la justicia o gozan de impunidad al punto de poder competir por un cargo público.



A la fecha el único ex funcionario duartista tras las rejas es el ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, por los delitos de enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y tráfico de influencias, aunque su proceso sigue en curso.



Quien también pisó la cárcel de Pacho Viejo, Coatepec, y podría regresar a la misma, es el ex titular del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), Leonel Bustos Solís, por los delitos de peculado, abuso de autoridad y tráfico de influencias.



No obstante, como precandidato de la coalición “Unidos para rescatar Veracruz” PAN-PRD y ya como gobernador, el panista ha presentado denuncias en contra de Fidel Herrera, Javier Duarte y de varios de sus diversos colaboradores ante la Fiscalía General y ante la Procuraduría General de la República, pero todos han librado la acción de la justicia.



EL SHOW MEDIÁTICO



Para el dirigente de Morena en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solo basta con mirar la relación de “amistad” del Ejecutivo con el ex contralor, Ricardo García Guzmán, e incluso la aparición de personajes como los legisladores federales Adolfo Mota Hernández o Erick Alejandro Lagos Hernández en eventos públicos del gobierno estatal.



Así, planteó el dirigente morenista, la familia de la ex primera dama Karime Macías y otros personajes acusados de desvió recursos parecen inmunes a la ley, de ahí que todos los señalamientos que hizo el mandatario en su contra se están quedando como show mediático.



Hay que recordar que en su momento, el panista acusó como cómplices de Duarte a los actuales diputados federales Edgar Spinoso, Alberto Silva Ramos, Jorge Alejando Carvallo Delfín, Erick Alejandro Lagos Hernández, Noemí Guzmán Lagunes y Adolfo Mota Hernández.



Sin embargo, hasta la fecha la Fiscalía General del Estado solo ha solicitado ante el Congreso de la Unión el desafuero del diputado federal Tarek Abdalá Saad, para iniciarle un proceso legal en su contra por su presunta participación en el desvío de 23 mil millones de pesos.



Por su parte, otros legisladores involucrados por el mandatario como los diputados locales, Vicente Benítez y Juan Manuel del Castillo, también permanecen sin un juicio de procedencia en el Congreso estatal, de ahí que por ahora no se puede actuar legalmente contra ellos en caso de que sean involucrados en manejos irregulares durante su paso como funcionarios.



Al iniciar su campaña electoral, Yunes Linares pidió a la FGE sancionar a todos los ex titulares de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) en los dos últimos sexenios: Rafael Murillo Pérez, Duarte de Ochoa, Salvador Sánchez Estrada, Antonio Ferrari Cazarín, Tomás Ruiz González, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Fernando Charleston Salinas, Mauricio Martín Audirac Murillo y Antonio Gómez Pelegrín; pero todos permanecen libres.



Su querella involucró a ex funcionarios como Gabriel Deantes Ramos, Yolanda Gutiérrez Carlín, a los ex secretarios de Educación estatal, Víctor Arredondo Álvarez, Flavino Ríos Alvarado, Xóchitl Adela Osorio Martínez, e incluso personajes fuera del ámbito político estatal como Iñaki Negrete, todos en libertad hasta el momento.



LA FISCALÍA DE LA VENGANZA



Luego de un cuestionado proceso de selección, la FGE a cargo de Jorge Winckler Ortiz, solo parece dar resultados en contra de personajes reconocidos como enemigos públicos de Yunes Linares.



De hecho reconocidos abogados como Juan José Llanes Gil Del Ángel, señalan que la actual administración creó una “secretaría de la venganza” con la FGE, en relación a detenciones como la de Bermúdez Zurita y el líder del Movimiento de los 400 Pueblos, César del Ángel Fuentes.



Pese a las críticas, el actual titular del organismo autónomo se ha caracterizado por ganarse la antipatía de grupos como los colectivos de búsqueda de desaparecidos, cancelando o llegando tarde a las juntas con estas organizaciones.



No obstante, temas de importancia como la creación de un panteón ministerial para albergar restos de personas no identificadas están paralizados, de ahí que la coordinadora del Colectivo Solecito en Veracruz, Lucía de los Ángeles Díaz, acusó a Winckler Ortiz de trabajar desde un “trono”.



Así, Veracruz continúa padeciendo de falta de recursos y activos para realizar muestras de ADN a familiares de las víctimas y en contra parte cada vez son más los restos encontrados en fosas clandestinas como los descubiertos en Colinas de Santa Fe, en Veracruz puerto.



Tan solo en dicho lugar van 116 fosas encontradas desde que iniciaron las labores de búsqueda de cuerpos el pasado 3 de agosto de 2016.



INSEGURIDAD, EL GRAN PENDIENTE DE YUNES LINARES



Miguel Ángel Yunes se posicionó como un experto en materia de seguridad en campaña, sin embargo en lo que va del año en curso los índices delictivos sufrieron un incremento del 120 por ciento, datos reconocidos por su secretario de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie.



La violencia en el Estado ha llegado a tal punto que el delegado de la Secretaría de Gobernación, Ángel Isaac Ochoa Pérez, se niega a hablar públicamente de temas como la desaparición del gerente general de la Comisión Nacional Forestal en Veracruz, Martín Gelacio Castillo Calipa.



Al tratar de cuestionarlo sobre el tema, el delegado justificó que al ser una situación delicada prefería no hacer ningún comentario por el bien de Castillo Calipa.



A este caso se suman otros como el de los once cadáveres arrojados a la vía pública y en una camioneta blanca en Boca del Río el pasado 28 de febrero. El hecho ocurrió justo con la llegada de la Gendarmería Nacional a los municipios de Córdoba y Xalapa, como si se tratara de una afrenta al mandatario.



Y es que un mes antes, el dos de febrero, un automóvil con ocho cuerpos también fue abandonado en el municipio de Nogales, en la zona norte. Posteriormente serían identificados como las personas que un grupo armado raptó de un hotel en Esperanza, Puebla.



Otro hecho delictivo que cobró relevancia ocurrió unos días después de que Yunes Linares tomó posesión al cargo. El 6 de diciembre, el mandatario anunció que un total de 20 presuntos malhechores habían sido abatidos en un enfrentamiento entre fuerzas federales en Jesús Carranza.



En total 28 armas con seis vehículos de uso exclusivo de las fuerzas federales habían sido decomisadas, así como 66 kilogramos de cocaína. El gobernador aseveró que los operativos marcarían su estrategia de seguridad.



No obstante, de acuerdo a cifras oficiales la nueva administración promedia tres personas ejecutadas cada 24 horas.



Los datos del Secretariado Ejecutivo Nacional del Sistema de Seguridad Pública arrojan que en enero se registraron 119 asesinatos dolosos y en febrero al menos 65 homicidios y ejecuciones.



También se reportan en el primer bimestre 21 plagios, entre ellos el del gerente de la Conafor, pero en la mayoría no hay avances. El hecho sangriento más reciente fue la parición de 3 cadáveres de funcionarios de la Fiscalía de Puebla dentro de un vehículo en el municipio de Maltrata.



EMPRESARIOS SIN PAGO



Empresarios consideraron que, el que el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares aún no salde los adeudos pendientes- que se tienen desde la pasada administración- con las diferentes cámaras es una promesa incumplida pues fue uno de los primeros compromisos que hizo con ellos.



Pero no solo eso, de acuerdo con el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Gerardo Libreros Cobos, también se comprometió a que se revisarían las deudos y contratos con cada proveedor lo que tampoco se ha hecho.



\"A este momento sí sería un promesa incumplida porque lo que dijo es que iba a pagar, también lo que dijo es que se iba a analizar cada uno de los pagos que se fueran a hacer para determinar si es que eran procedentes o no, porque sabemos que hubo muchas empresas fantasma dentro del listado de proveedores y estamos totalmente de acuerdo en que se debe hacer un análisis exhaustivo de todas las deudas que tiene registrado el gobierno para pagarlas\", dijo.



Criticó el que no se haya dado la reestructuración de la deuda pública del estado y que ni siquiera se haya discutido en el Congreso del Estado, pues consideró que con ello se podrían tener buenas noticias para los empresarios y municipios.



\"Si bien sabemos que no van a recibir dinero como lo dijo el gobernador, habrá un ahorro y esto genera un flujo de efectivo que permite utilizarlo en otros aspectos\", dijo.



Otro líderes empresariales de Veracruz también están a la espera de que el mandatario estatal cumpla con el pago de adeudos, que si bien no son de la presente administración, se comprometió a saldar.



SE DESENTIENDE DE LAS MUJERES



Para las integrantes de los diferentes colectivos de mujeres el hecho de que no exista una titular en el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) es un retroceso de este gobierno, pues depende directamente del ejecutivo del estado el que se emita la convocatoria y se designe.



Catedráticas como Estela Casados González de la Universidad Veracruzana, han revelado además que del 23 de noviembre en que se emitió la declaratoria de violencia de género, justo días antes de que Yunes Linares tomara el gobierno de Veracruz, al 28 de febrero, 55 mujeres han sido asesinadas.



Criticó que aun cuando se trata de una problemática alarmante no haya un trabajo coordinado ni institucional para darle seguimiento a ese mecanismo que debería ser activado en 11 municipios del estado y más de 40 con población indígena.



Las feministas así como muchos otros sectores de Veracruz, siguen a la espera de que el gobierno de Veracruz, tome medidas y dé cumplimiento a las acciones que permitan prevenir la violencia en contra de las mujeres y a su vez acaben con la impunidad que existe en la mayoría de los delitos.



PERIODISTAS, SIN CERTEZA DE SEGURIDAD



Para los reporteros veracruzanos el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, no está significando mayor seguridad ni certeza para el ejercicio periodístico. Algunos de ellos consideraron que la incertidumbre y temor difícilmente terminará, pues el problema de inseguridad generalizado no se ha terminado.



\"Lo malo es la falta de un vínculo que permita agilizar el trabajo informativo porque para el gobernador es más importante dar a conocer su información en medios nacionales y con ello pretenden que hagamos nuestro trabajo, no podemos reportear lo que hacen otros medios\", criticó una reportera.



Respecto a la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, opinó que hay una intención de darle una figura de defensa laboral, aunque al final no son autoridad. Además de que hay compañeros que confunden la labor de la CEAPP \"y tal parece que, irónicamente, en algunos casos resultamos ser una defensa para quienes nos buscan, pero no podemos defendernos a nosotros mismos\".



Hay quien cree también que aunque la CEAPP ha cambiado de integrantes, no lo ha hecho en el fondo pues existe también falta de organización al interior lo que refleja el divisionismo que ya existe en el gremio. Y es que al momento no existen acciones ni estrategias claras que permitan observar que se está trabajando en favor de los periodistas veracruzanos y en mejorar sus condiciones laborales.



IGNORA MEDIO AMBIENTE



El gobierno estatal, que encabeza Miguel Ángel Yunes Linares, es indiferente ante los problemas ambientales que vive Veracruz, así como a la amenaza de proyectos ecocidas, lo que lo hace cómplice por omisión, lamentó en entrevista para IMAGEN DEL GOLFO el ambientalista Guillermo Rodríguez Curiel.



SOLAPA A MINERAS



El ambientalista puntualizó que entre esos proyectos que representan amenaza para Veracruz y sus habitantes, se encuentran las minas a cielo abierto denominadas Caballo Blanco y El Cobre. Rodríguez Curiel deploró el silencio del gobernador al respecto, así como del resto de las autoridades estatales en materia ambiental.



El ambientalista señaló que el mandatario estatal ni siquiera dio respuesta a desplegados que organizaciones ambientales entregaron en su oficina, en los que exponen con detalle el peligro que representan los proyectos mineros, entre otros contemplados a realizarse en la entidad.



\"Al gobierno estatal y al gobierno federal no les interesa la naturaleza. Le expusimos la situación en un desplegado al señor gobernador, que entregamos en su oficina, y no respondió nunca. Se lo volvimos a llevar y n orepsondió nunca, entonces eso quiere decir que no le interesa la naturaleza\".



REPRESIÓN Y GARROTE, ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO



La represeión y la estrategia del \"garrote\" son estrategias del actual gobierno veracruzano, por lo que no parece haber cambio más que de color y partidos, y no de hechos ni para bienes de los veracruzanos, deploraron trabajadores del Instituto de Capacitación para los Trabajadores de Veracruz (Icatver), quienes fueron retirados el 16 de febrero, de la Plaza Lerdo de Xalapa y trasladados al cuartel policiaco de San José, en donde afirman haber sido objeto de daño psicológico.



Los trabajadores se manifestaron en la Plaza Lerdo al acusar despido injustificado, y para demandar al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares la reinstalación en su centro de trabajo.



Y es que los afectados lamentaron que al llegar al gobierno, el mandatario estatal realizó masivos despidos, sin revisar a fondo el tema de la nómina y el perfil de los trabajadores, pues muchos de ellos, afirman, llevaban varios años laborando y cumpliendo cabalmente con sus deberes laborales.



\"Es una represión, no tenían porqué levantarnos ni llevarnos, y la otra es que nos dejaron incomunicados por trece horas. Ya está en demanda esto y queremos que se haga justicia porque en ningún momento nosotros cometimos algún acto para ser levantados, y ellos a manera de represión nos detuvieron\", expresaron los trabajadores afectados: María Elena Alonso Guerrero, Ricardo López Rodríguez, Luis Marín y Vianey.



MAYL HOSTIGA MILITANTES DE PARTIDOS



El dirigente estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Manuel Huerta Ladrón de Guevara, denunció que el gobierno veracruzano hostiga y busca corromper a militantes de ese instituto político.



El líder estatal de Morena refirió que el precandidato de ese partido en Martínez de la Torre, Carlos Arturo Hernández Caracas, fue interceptado por una patrulla el pasado sábado 4 de marzo, en donde se le despojó de su celular y se le ofrecieron 100 mil pesos para hablar mal del instituto político cuyo líder nacional es Andrés Manuel López Obrador.



Los hechos fueron detallados por el ex precandidato, a través de un ofició que remitió a la dirigencia de Morena en el estado de Veracruz, precisó Huerta Ladrón de Guevara. Los elementos policiacos advirtieron a Carlos Arturo Hernández Caracas, que si no accedía a hablar mal de Morena, \"se atuviera a las consecuencias\".



El líder estatal de Morena puntualizó que será interpuesta una denuncia de hechos, esto de manera penal, además de la denuncia pública.



Manuel Huerta Ladrón de Guevara ha deñalado de manera enfática, que el gobierno estatal tiene un especial interés en buscar dañar la imagen de Morena, ya que dicho instituto político es el más fuerte adversario en las elecciones de 2017, en las que se renovarán los 212 municipios veracruzanos, así como en las de 2018, en las que se elegirá Presidencia de la República, así como la gubernatura de Veracruz.



UV, EN LA INCERTIDUMBRE



El destino de la Universidad Veracruzana es incierto, debido a que el gobierno del estado, encabezado por Miguel Ángel Yunes Linares, no ha cumplido con su promesa de transparencia en materia financiera, como había prometido, expuso en entrevista el académico e investigador Rafael Arias Hernández.



\"La Universidad pública ha sido agredida, minada y debilitada, y en el estado de Veracruz, aún más\". Arias Hernández recordó que el gobierno veracruzano tiene una deuda con la casa de estudios, de la que ya poco se habla pero que está ahí. En ese sentido, resaltó que la Universidad requiere de recursos para satisfacer sus necesidades.



\"Es imposible atender el funcionamiento de cualquier institución si no cuenta con los recursos. La gran pregunta en este momento es qué pasó con la deuda de la Universidad. No ha habido respuestas concretas, porque no sabemos de qué tamaño es la deuda con las instituciones como Pensiones del Estado, no se sabe\".



Asimismo, refirió que hay un incremento del cuatro por ciento del presupuesto aunado a la autonomía financiera, mismo que será paulatino, dado el desfalco que padece el estado de Veracruz. Ante ello, urgió a que el tema de las finanzas sea realmente transparente y no opaco, como deploró, ha sido.



Y es que el problema es grave, lo que hace incierto el destino de la casa de estudios, y por lo que incluso se ha hablado de embargo, refirió el académico e investigador de la Universidad Veracruzana. Rafael Arias Hernández acentuó que mientras no se informe con precisión el real tamaño de la deuda de la Universidad Veracruzana con instituciones, no se puede prever con certeza si puede o no haber un embargo. (Con información de Leticia Rosado, Rosalinda Morales, Leticia Cruz, Jesús Ruiz y Ariadna García)