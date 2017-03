Pánico en primaria de Minatitlán por captura de delincuente

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-21:55:08 Minatitlán Policías atrapan a malandro

Susto que se llevaron este jueves al medio día los alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Artículo 123, presidente Miguel Alemán, porque los policías andaban correando a tres delincuentes juveniles y uno se metió al plantel educativo, para esconderse en la rampa del patio.



Los elementos del orden sin dudarlo irrumpieron a cartucho cortado dentro de la escuela. A ver si no le cae diabetes a la directora de la escuela cuatro; se puso en medio entre policías y delincuentes, porque no quería armas de fuego dentro del plantel, según que los niños estaban bien asustados.



La prioridad fue detener al presunto delincuente y entraron, apuntaron, lo capturaron, y lo sacaron cargando por la puerta de atrás para subirlo a la patrulla y llevarlo a la cárcel preventiva.



Dijeron las madres de familia de fueron 10 minutos de terror. Aunque la directora estaba que echaba lumbre, los padres de familia aplaudieron la actuación de los uniformados de la SSP, porque nadie sabía si el malandro estaba armado. No hubo disparos ni lesionados, tampoco desmayados.