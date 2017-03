Crean alianza para preservar el agua en el Sur

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-20:44:44 Coatzacoalcos Juan Manuel Quintero Soto, catedrático de la Universidad Veracruzana y director General de LIMBO Ambientalistas Comprometidos, A.C.

El biólogo Juan Manuel Quintero Soto, catedrático de la Universidad Veracruzana y director General de LIMBO Ambientalistas Comprometidos, dio conocer que durante los meses de noviembre y diciembre del 2016, en coordinación con las asociaciones civiles Desarrollo Comunitario de los Tuxtla ( DECOTUX) y diferentes autoridades ambientales , realizaron el proyecto denominado ‘Cultura conocimiento y medio ambiente en la construcción de alianzas para la preservación del agua y el combate al cambio climático en el sur de Veracruz’, realizando diferentes actividades en Pajapan y en Coatzacoalcos.



Juan Manuel Quintero explicó que, de los objetivos principales de este proyecto fue hacer conciencia entre habitantes de zonas rurales y urbanas del cambio climático, sobre todo con el abasto de agua para consumo humano y productivo, así como temas de salud, agricultura.



“Lo más significativo son los golpes de calor las carencias de agua y que evidentemente se ve asociado con enfermedades gastrointestinales, sin embargo me parece que no son problemáticas muy convergentes con un a imagen y una arista muy particular, el propósito de esto es que se conozcan los problemas en la sierra y ciudad”, aseveró el biólogo.



Talleres, visitas, en zonas rurales y urbanas fueron las actividades que realizaron durante ese periodo para que los habitantes conocieran y se familiarizaran con los problemas que se han presentado por las afectaciones que ha sufrido el medio ambiente.



El catedrático de la universidad mencionó que con estas acciones se logro ampliar la visión de los habitantes, y con ello crear estrategias para mejorar la calidad de vida, mediante una agenda denominada ‘agenda urbana’ integrada por tres ejes; agua alimentos y salud.



“A la comunidad serrana le queda muy claro el problema de los gratuiticos ha generado un problemática, ya que ha cambiado la calidad del suelo y para la gente lo que percibimos es que estos alimentos no son orgánicos, en este tenor de ideas la pretensión está en que se pueda generar una red de transporte y alimentos para que se beneficien y se reactive la economía”, explicó.