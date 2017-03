El PRD no descarta ir con AMLO y Morena para elección presidencial, admite Alejandra Barrales Tweet México - 2017-03-09 20:00:40 - Agencias / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyará la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, si la mayoría de la militancia así lo decide, aseguró su dirigente nacional, Alejandra Barrales.



En entrevista, tampoco descartó alianzas con otros partidos. “¿Esta unidad de izquierdas incluye a Andrés Manuel López Obrador? Sí, por supuesto. Incluye a todos los que hoy pueden ser candidatos y que tenemos nosotros que definirlo”, explicó.



Las declaraciones de Barrales ocurrieron un día después de que la dirigencia del PRD acordó destituir a Luis Miguel Barbosa como jefe de la bancada del Senado, por expresar públicamente su apoyo para López Obrador.



“Mientras no sea una línea de nuestro partido no podemos permitir que decisiones individuales sean las que nublen la posición del PRD”, dijo al respecto.



Barrales anunció una limpia en el Senado, pues nueve exmilitantes aún gozan de privilegios de la bancada perredista.





