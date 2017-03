Miguel Ángel Tronco, va por el PT en Las Choapas

Yanet Hernández/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-19:48:39 Las Choapas Miguel Ángel Tronco Gómez, previamente ha tenido acercamiento con la ciudadanía.

El Partido del Trabajo (PT), se encuentra listo para participar en la próxima jornada electoral, teniendo como candidato único a Miguel Ángel Tronco Gómez, quien participó en la contienda pasada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).



Entrevistado por Imagen del Golfo, el dirigente del comité municipal del partido, José Gregorio Cabra Santiago, aseguró que Miguel Ángel Tronco Gómez es la persona idónea para representar al partido.



Aclaró que “aún no está registrado el señor Miguel Tronco, pero estamos en tiempo y forma para que se haga todo bien, pero existe la posibilidad de que sea nuestro candidato, ya que no visualizamos a nadie más”.



El profesor, dijo tener fe en Dios para que se realicen unas elecciones con democracia y sobre todo, la ciudadanía acuda a ejercer su derecho al voto libre y secreto, teniendo la confianza en que será una jornada electoral pacífica.



Asimismo anhela que los choapenses voten por el candidato que mejor les convenza para gobernar en los próximos cuatro años, no sin antes analizar la situación actual en que se encuentra Las Choapas.