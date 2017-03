CDI regaña a 5 alcaldes del Sur de Veracruz

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-19:18:29 Acayucan La delegada de la CDI, Iraís Maritza Morales Juárez se reunió este jueves con alcaldes de la zona.

La delegada de la Comisión Nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI), licenciada Iraís Maritza Morales Juárez, demandó a los Presidentes Municipales mayor inversión en la realización de proyectos consolidados que vayan a ser validados y den resultados a la hora de su gestión para no dejar ir la oportunidad de importantes recursos que otorga la federación a través de diversos programas.



Y es que señaló, que varios alcaldes al realizar la gestión, llevan proyectos realizados por técnicos no especializados o que llevan la documentación sin entender la pretensión que buscan alcanzar.



Dijo que al acudir a realizar la presentación del proyecto, eviten llevar al “auxiliar del auxiliar del auxiliar del director de obras públicas” y mejor se llevan al que realizó el proyecto, y si no pueden llevar a éste, a quien sí pueda explicar y responder a las dudas porque solo pierden tiempo y recursos.



Los llamó a gastar en verdaderos especialistas técnicos para que el proyecto sea validado y se pueda invertir en él, recordándoles que “total, el dinero no es de ustedes”.



Exhortó a los Presidentes Municipales de Acayucan, Chinameca, Las Choapas, Hueyapan de Ocampo y Sochiapan a que no lleven a sus secretarios cuando se trate de presentar un proyecto de obra pública, pues éste no entiende y no sabrá explicar los tecnicismos que deben usarse en la presentación.



La delegada federal del CDI, recriminó incluso al Presidente Municipal de Hueyapan de Ocampo, Lorenzo Velázquez Reyes a invertir mayormente en publicidad de su municipio donde hay grandes atractivos turísticos donde la dependencia federal ha invertido y que se acerque mayormente a la comunidad indígena que tiene una importante fuente cultural.



La funcionaria federal sostuvo una reunión interinstitucional con los alcaldes y representantes de los municipios de la región, así como con Marco Antonio Parra Cota, director general del Organismo Cuenca Golfo-Centro de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), quien de paso se unió a las quejas de la Delegada, al acusar a los Presidentes Municipales de realizar pozos sin antes tener los permisos y pagos correspondientes, asegurando que luego al buscar la validación para los proyectos, se encuentran con la sorpresa de que no tienen cubiertas sus obligaciones.



En la reunión, participó el diputado local Fernando Kuri Kuri.