No hay toque de queda en Córdoba: Alcalde

Tras las balaceras registradas la noche del miércoles, las redes sociales alertaron a la población e incluso circularon mensajes de toque de queda, por lo cual el Alcalde Tomás Ríos pidió no crear pánico y negó que sea cierta la restricción de salir a la población.



Sugirió que la gente salga y no entre en psicosis, aunque recomendó cuidarse y descarta que haya un toque de queda, a menos que la autoridad correspondiente lo pidiera. "Mi punto de vista es no llegar a un toque de queda, yo lo descartaría", expresó el presidente municipal de Córdoba.



Pidió prudencia a los usuarios de las redes al tomar fotografías y mandar "ruidos" para no exponerse ante una situación de peligro.



Dijo que nunca se justifica el que maten a una persona por cualquier cosa, sea quien sea, por ello expresó que es lamentable el suceso, y en la Junta de Seguridad pidieron se ,"apriete la vigilancia", las cámaras de seguridad funcionen, que la policía de proximidad esté más cercana, externaron la preocupación para que continúen los operativos.



Ríos Bernal indicó que se deben tener cuidado los usuarios con las redes sociales en las que no se tiene la información a fondo, además de que manera rápida circulan fotos, ruidos y elementos que deforman la noticia.



Aún optimista de que la ciudad volverá a estar tranquila, pidió darle un tiempo a la Gendarmería Nacional que vino a reforzar la seguridad porque reiteró que atenderá varios municipios y no sólo Córdoba.



Después de que los taxistas dejaron de circular en la noche, el Alcalde indicó que ellos toman sus medidas de prevención además de ser los oídos y ojos de la ciudad.



Aseguró que se volverán a instalar los puestos de retenes que se habían quitado, porque la movilidad de los delincuentes es rápida y están buscando lugares para delinquir donde haya menor seguridad.