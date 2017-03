Con video, se despide Tony Romo de los aficionados de Dallas Tweet Todavía no lo dejan en libertad o lo canjean a otro equipo, pero el QB Tony Romo ya se despidió de los aficionados de los Dallas Cowboys a través de un emotivo video en Instagram. Redacción - 2017-03-09 18:51:31 - Mediotiempo.com / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-18:52:15 Redacción Foto tomada de www.instagram.com/tony.romo/



No es ningún secreto que le era de Romo en los Cowboys ha llegado a su fin, por lo que el veterano de mil batallas ya piensa en el futuro.



“Hola a todos, solo quiero decirles que han sido unas 48 horas locas por aquí. Mi familia y yo hemos sentido el enorme apoyo de todos ustedes, ha sido abrumador y no pasa desapercibido. Quiero decirles gracias y tenemos mucho que pensar de ahora en adelante pero veremos qué pasa. Hasta entonces seguiré escuchando a Bob Dylan”, expresó un tranquilo y sonriente Romo.



Thanks for everything cowboy nation. @candiceromo Una publicación compartida de Tony Romo (@tony.romo) el 9 de Mar de 2017 a la(s) 12:56 PST



