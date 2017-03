No hay explotación infantil en Coatza, dice el DIF Tweet En lo que va del año la Procuraduría municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes no ha detectado en Coatzacoalcos a niños que sean explotados laboralmente, aunque si le han brindado atención a otros menores que sufrieron maltratos o les fueron violados sus derechos, aseguró Gonzalo Fernando Caballero Zavaleta, titular de esta área adscrita al Sistema DIF municipal Coatzacoalcos - 2017-03-09 14:59:31 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-15:01:19 Coatzacoalcos Gonzalo Fernando Caballero Zavaleta, titular de la Procuraduría municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes En lo que va del año la Procuraduría municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes no ha detectado en Coatzacoalcos a niños que sean explotados laboralmente, aunque si le han brindado atención a otros menores que sufrieron maltratos o les fueron violados sus derechos, aseguró Gonzalo Fernando Caballero Zavaleta, titular de esta área adscrita al Sistema DIF municipal.



“Afortunadamente no nos hemos encontrado con menos de edad trabajando” aseguró el funcionario municipal.



En lo que va del año han brindado apoyo a 30 menores, principalmente por la violación a sus derechos individuales, como maltrato y omisión de cuidado.



Por lo que cinco de ellos han tenido que ser resguardados en Casa Pama, aunque tres de ellos ya se resolvió su situación jurídica por lo que están de vuelta con sus familiares.



Para finalizar dio a conocer que próximamente se realizaran dos concursos de cuentos y fotografía en el que podrán participar niños, pues se abordara el tema de los derechos que tienen los menores de edad. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario