Extrabajador denunciará a Coatza por desacato

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-14:56:09 Coatzacoalcos Jorge López Ríos, extrabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, señala que en el Ayuntamiento rechazaron su reinstalación.

Jorge López Ríos, extrabajador sindicalizado del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, señaló que pese a la sentencia de un Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de reinstalarlo en su puesto, el Ayuntamiento no lo hizo, por lo que los denunciará por desacato.



“Hoy hicimos acto de presencia en el Palacio Municipal, para dar cumplimiento a la sentencia que emitió el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con motivo de mi reinstalación después de un periodo de tres años 9 meses”.



Explicó que al llegar a la oficina de la sindica, lo atendió una empleada y que esta llamó por teléfono para preguntar si se hacía efectiva la reinstalación, pero que la sindica Alejandra Edith Theurel Cotero, ordenó que no se le reinstalara.



“Ella empieza a tener miedo porque la denuncia que va presentar mi abogado por desacato se va a la Fiscalía con una orden desacato a la sentencia que emitió el Tribunal, obviamente acaba de meter otro delito y tendrá consecuencias que vamos a pagar todos los ciudadanos, porque son caprichos del Ayuntamiento de no acceder a mi reinstalación”.



“No sé cuánto les va durar el capricho, pero está metido el Ayuntamiento por desacato, hago un llamado al gobernador para decirle que estamos viviendo en un Estado donde no respetan las leyes, los magistrados los tenemos de adornos porque una sindica no quiere respetarlos”, expresó.



Finalmente recordó que son más de 200 trabajadores que fueron despedidos y que la mayoría de ellos tienen denuncias y que la suya es la primera reinstalación ordenada por el Tribunal.