Ante división, telefonistas irán a huelga en Coatza

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-14:49:35 Coatzacoalcos Ejército entregó para su resguardo una bandera de México al Sindicato de Telefonistas

Debido a que Teléfonos de México (TELMEX) pretende dividir la empresa en dos, el sindicato de telefonistas tiene emplazada la huelga al 25 de abril.



Juan Manuel Montiel Rodríguez, secretario general del Sindicato de Telefonistas y miembro de Ciudadanos Organizados en Lucha, informó que cada año este sindicato pide la revisión salarial, pero este año ante la situación crítica prevén que la empresa se divida en dos, lo que temen les perjudique.



“El hecho de dividir la empresa en dos partes, los contratos serían diferentes en estas dos empresas, la pretensión es hacer ‘Infinitum’ y ‘Telmex’, pero eso es extraoficial. Nos adelantamos a los hechos y pedimos dialogar para saber cuál es la pretensión de la empresa al dividirse en dos”, explicó.



Dijo que en esta zona sur del país, y se podría afectar a 400 empleados, por lo que de no haber dialogo se irían directamente a huelga.



“Pedimos que la empresa se siente a negociar con el sindicato, que no tome una decisión de manera a unilateral, pedimos diálogo”.



Indicó que las negociaciones se realizan actualmente a nivel nacional y que se espera ver cuál será el resultado de este dialogo.



Respecto al personal que se ha jubilado manifestó que hay una ventaja, pues tienen un programa que se llama “permanencia voluntaria”, en el cual los trabajadores jubilados pueden seguir laborando y la empresa les paga independientemente de los beneficios que ya tienen como jubilados.



Dijo que lejos de tener despidos han logrado aumentar 38 plazas, y que como sindicato están convenciendo a los próximos a jubilarse a quedarse activos, ya que llega un momento en la empresa en la que hay más jubilados que trabajadores activos.



Por ahora esperarán a que el dialogo resulta, pero de no ser así está decidido que sí irán a huelga.





RECIBEN BANDERA



Como una solicitud de parte del Sindicato de Telefonistas, este jueves por la mañana, el Ejército Mexicano entregó una bandera a los sindicalizados.



El lábaro patrio fue solicitado por el Sindicato de Telefonistas, para ser resguardado y utilizado en sus actos.



“Directamente nosotros como organización sindical solicitamos al Ejercito nacional y ellos accedieron amablemente y eso es para que nosotros resguardamos y utilicemos el lavatorio patrio en todas nuestras manifestaciones”, dijo el líder sindical, Juan Manuel Montiel Rodríguez.



“Siempre hemos pugnado por la defensa de nuestros compañeros obreros, pero a la vez por los ciudadanos y estamos integrándonos en contra del gasolinazo estamos apoyándonos con los ciudadanos, esta es la primera vez que se realiza una entrega de bandera a nosotros”, señaló.



En un acto de honores a la bandera se realizó esta entrega en las instalaciones de dicho sindicato.