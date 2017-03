Tinder Select: versión para personas influyentes

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-09-14:47:52 Redacción Foto tomada de Foto tomada de lopezdoriga.com

Tinder, una de las aplicaciones de citas más famosas en el mundo oculta una versión VIP.



Se trata de Tinder Select que ayuda a personas influyentes y “hermosas” a conocer a su media naranja.



A esta app se puede acceder solamente con una invitación de otro miembro y en ella están personas con una posición alta en la sociedad, como modelos, CEOs, empresarios de éxito o gente rica.



Una vez dentro, el funcionamiento es similar. Sólo que los intereses ya no son tanto “cine y leer”, sino más bien “navegar en mi barco”.



TechCrunch ha logrado hacerse con capturas del servicio que lleva funcionando al menos seis meses y del cual no se conocía de su existencia.



No es la primera aplicación de citas y contactos que se centra en personas, que según estos servicios, destacan sobre el resto. Ya sea por su nivel de belleza según los cánones actuales, por su riqueza o posición social, siempre hay servicios que intentan centrarse en este pequeño, pero prominente sector de personas.



Al parecer, este club secreto y elitista lleva al menos seis meses funcionando.



Con información de http://www.24-horas.mx/revelan-tinder-select-la-version-para-millonarios-y-famosos-de-la-app/