Suicidio anega a veracruzanos en silencio

El suicidio continúa como un tema taboo para el sector salud de la sociedad, pues pese a los numerosos programas de atención y tratamiento, la prevención para evitarlo sigue siendo el talón de aquiles.



Problemas como la depresión, la soledad, el dinero, la falta de trabajo, el abandono de seres queridos, el abuso de sustancias nocivas y las enfermedades mentales son sus principales causas.



“La depresión así como una gran variedad de problemas de salud mental que pueden derivar en pensamientos y/o conductas suicidas debido a la gran variedad de manifestaciones, pueden ser tanto confudidos como “menospreciados” por las personas cercanas a quien pasa por una situación así.



“Cualquier alteración de la conducta “normal” de un individuo por un tiempo prolongado debe ser atendida por un profesional de la salud mental y así evitar el deterioro que puede terminar en una conducta suicida”, enfatizó la psicóloga Mónica Alexandra Sotelo Sánchez.



En veracruz y la zona conurbada los casos de suicidio no están ausentes, los cuales en su mayoría, han derivado de situaciones anteriormente mencionadas, tal es el caso ocurrido el pasado 5 de marzo.



Un hombre identificado como Raymundo R.G de 31 años de edad subió hasta lo más alto del puente de la boticaria, brincó la baranda de protección y amenazó con lanzarse al vacío para terminar su vida.



Decenas de personas se aglomeraron a los alrededores para observar el hecho, mientras el reportero policiaco Mario Alberto Sosa fue el primero con quien el afectado quiso tener acercamiento.



“Cuando subí a tomar fotos me pidió que me acercara, lo cual me extrañó porque es raro que a uno como prensa se le acerquen en estos casos, obviamente fui y comencé a platicar con él.



“Me contó que había gente mala siguiéndolo, que prefería terminar sus días así, por eso lo escuché, le hice plática, le invité unos cigarros mientras intentamos persuadirlo para que no se lanzara.



“Cuando puso los dos pies del otro lado del tubo fue cuando dijo ‘ahora si, le voy a dar el gusto a todas estas personas de verme morir’, estiró un brazo y fue cuando aprovechamos para pescarlo.



En una rápida maniobra, el Director de Protección Civil Alfonso García Cardona, Antonio Chedraui Bolado Director de Bomberos Conurbados y Mario Alberto Sosa lo tomaron de los brazos y el cinturón para rescatarlo.



En entrevista, el reportero que se convirtió en rescatista manifestó que venció el miedo de ser jalado por el suicida, quien cuenta con un historial de esquizofrenia, delitos de persecusión.



“Su esposa nos contó que desafortunadamente si padece esquizofrenia y consume drogas, entonces no es la primera vez que amenazaba con hacerse daño, pero nunca había hecho algo de esta magnitud.



“Espero que todas las personas que se sientan al borde busquen ayuda profesional, nunca es agradable tener que cubrir este tipo de situaciones, para todo hay solución, solo hay que buscarle”, manifestó el reportero.



La importancia de mantenerse alerta ante las señales de que algún ser querido pretenda hacerse daño son vitales para prevenir y cambiar este tipo de conductas, así como su prevención.



La psicóloga Sotelo Sánchez hizo un llamado a toda la sociedad para tocar el tema, romper el esquema de tratar a quienes padecen una enfermedad mental como “locos”, pues solo estigmatiza a quienes las padecen.





“Toda “amenaza”, comentario o ideación suicida debe ser tomada en serio. Incluido en los casos en que las personas usan la amenaza suicida como medio de llamar la atención o manipulación de los otros”.



“Las señales más “agudas” podrían ser esas, la amenaza, las autolesiones, conductas impulsivas, consumo de drogas, etc. En resúmen cualquier conducta autodestructiva que se acentúe podría ser un indicativo de que esa persona está llegando al límite”



“Si conoces a alguien que ha manifestado deseos de terminar con su vida lo primero es brindar apoyo de manera personal, hacerle saber que no está solo, e inmediatamente buscar ayuda profesional”, concluyó la psicóloga.