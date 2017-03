Denuncian presunta negligencia en Hospital de Tarimoya

Una queja más por negligencia médica se suma al Hospital Regional de Tarimoya, en el área de ginecología, en donde el señor Carlos Alberto Cabrera Ricardez y su esposa Anabel Guadalupe Zárate vivieron los tres días más angustiosos de sus vidas, previo al nacimiento de su bebé.



Lo que parecía un parto normal, se complicó desde el pasado viernes, fecha en que el matrimonio acudió a una revisión de rutina, ahí la señora Anabel fue ingresada de emergencia, ya que de acuerdo al diagnóstico tenía 3 centímetros de dilatación y la presión alta.



Desde ese momento el futuro papá empezó a vivir en la incertidumbre, pues no le proporcionaban informes de su esposa y de su bebé, próximo a nacer.



Desesperado ante la situación de irregularidades que vivió todo el día viernes, el sábado intentó llevársela a otro hospital donde le dieran la atención que requería su esposa, sin embargo fue condicionado a aceptar el alta voluntaria, para deslindar de toda responsabilidad al hospital y a los médicos tratantes, a pesar de eso Cabrera Ricardez estaba dispuesto a hacerlo, pero el nosocomio no proporcionó la historia clínica desde el momento en que la paciente fue ingresada hasta las condiciones en que la entregaban, motivo por el cual deciden quedarse ahí.



“Durante todo el tiempo se negaron a darme informes de la situación de mi esposa y mi hija, por lo que solicite el alta voluntaria el sábado, pero no decía cómo la entregaban. Ese mismo día ingresaron a mi esposa a la sala de labor de parto, pero le tocó el cambio de turno y ahí la dejaron”, aseguró el entrevistado.



Nuevamente transcurrió otro día más sin que Cabrera Ricardez tuviera noticias de su esposa, hasta las 8 de la noche.



“Mi bebé estaba teniendo sufrimiento fetal pues tenía el cordón enredado en el cuello, yo les llevé el ultrasonido que ya le habían sacado a mi hija de manera particular”, aclaró el afectado.



El domingo fue notificado por el doctor Cuervo que la vida de su esposa y su hija no estaba garantizada ante una cirugía de emergencia que debían practicarle a la futura mamá.



“Le tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, el domingo, fue cuando me dijeron que era una operación muy riesgosa por las condiciones de mi esposa y que lo más probable era que no saliera de la cirugía y que tampoco garantizaban nada de mi bebé”, indicó indignado, pues él sabía que su esposa había llegado en condiciones óptimas a la consulta de rutina el viernes, sin embargo durante esos dos días en el hospital su condición había cambiado.



Pero ante la insistencia y reclamos del esposo los médicos le prohibieron la entrada a la sala de recuperación, por lo que su angustia y desesperación cada vez era mayor.



“Hasta el lunes, casi 24 horas después pude conocer a mi bebé, y solo pude verla dos minutos y de lejos, como si fuera yo un delincuente”, expresó



Pero ahí no acabaría la triste odisea que vivió esta familia, pues la paciente fue obligada a ponerse el dispositivo, para poder obtener su alta, pues de otra manera, “no la iban a dejar salir del hospital”.



Entonces la paciente de la cama 45, a su ingreso y posteriormente cambiada a la cama 53 de Ginecología, se vio obligada a aceptar el implante del dispositivo, pasando nuevamente por dolorosa experiencia, pues ya había sido intervenida con una cesárea de emergencia, pero con todos los intentos por realizar un parto normal, en donde la paciente sufrió los cortes que efectúan los médicos para ayudar a salir al bebé.



Finalmente Carlos Alberto Cabrera Ricardez pudo llevarse a casa a su esposa y a su bebé el martes, después de vivir en la agonía y zozobra por el pésimo servicio del Seguro Popular que le proporcionaron en el Hospital Regional de Tarimoya, en donde además tuvo que pagar todo el y material y medicamentos que le solicitaron, tales como suero glucosado, lápiz de cauterio e hilo quirúrgico, entre otros.



“El martes me las entregaron pero sin ninguna anotación de todo el peligro que vivieron” concluyó el padre afectado, por lo que decidió dar a conocer su historia a través de las páginas de este medio informativo, con la esperanza de que las autoridades intervengan y no vuelvan a suceder estas arbitrariedades que pueden acabar con la vida de los pacientes.