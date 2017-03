Realizarán 'Expo Aprende VIACjando' en Veracruz

Anuncian 3ra. Edición de la “Expo Aprende VIACjando” en conjunto con la cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Veracruz, para que los jóvenes conozcan los programas y beneficios de estudiar en el extranjero.



Esta feria de turismo educativo se llevara a cabo en la sede del Hotel Holiday Inn Boca del Río este fin de semana 11 y 12 de Marzo en un horario de 8 de la mañana a 7 de la noche.



Se contara con la presencia de 25 expositores de todas partes del mundo como Alemania, Canadá, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Francia, Bélgica y Japón.



María Fernanda Morales Salum Directora de viajes académicos confirma que el año pasado el estado de Veracruz exportó 200 estudiantes principalmente a Estados Unidos y Japón.



Pese a las políticas del nuevo presidente de Estados Unidos Donald Trump la Consultora expresa que las Universidades no toman la misma posición que él en contraste siguen apoyando con visas a los estudiantes que piensan estudiar en el extranjero.



México se encuentra en el top 5 de los lugares que más exportan estudiantes al extranjero sin embargo Veracruz aún se encuentra en pañales en este tema.



Morales Salum informo que desde el 2010 que abrió sus puertas la consultoría de viajes académicos creció en un 50% la demanda con un promedio de 60 a 100 estudiantes.



Las estadísticas arrojan que los principales lugares que prefieren los jóvenes para continuar con sus estudios son principalmente Canadá, Japón, Estados Unidos, Alemania y Francia.



Desde hace 3 años se detectó el incremento de estudiantes que desean reforzar el idioma y realizar prácticas profesionales en Japón, asegura la entrevistada.



El presidente de la Canaco Jesús Muñoz de Cote Sampiery así como el vicepresidente de Turismo Carlos Jiménez invitaron a los interesados a que acudan a este magno evento para que reciban asesoría personalizada y conozcan los beneficios que ofrece un intercambio en el extranjero, los campamentos de verano, los cursos de idiomas o se informen de los financiamientos para educación superior, diplomados o maestrías.



La diferencia es la limitante de no saber, no asesorarse con los expertos o desconocer cuales son las oportunidades que ofrece estudiar en el extranjero que en muchos casos cuesta casi lo mismo que estudiar en una universidad privada en el mismo país explica la organizadora.



Como motivación extra para los que asistan se otorgaran 3 becas a Inglaterra y se rifará una colegiatura de 4 semanas en una universidad de Toronto Canadá.