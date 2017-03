Sacerdote de Hidalgotitlán no fue secuestrado: Diócesis Tweet El sacerdote Felipe Ángel Fernández Cruz del municipio de Hidalgotitlán no fue secuestrado, ni mucho menos extorsionado, sino fueron motivos personales los que lo hicieron retirarse de la capilla San Miguel de Arcángel, confirmó Fernando Altamirano Zúñiga, vicario general de la Diócesis de Coatzacoalcos Coatzacoalcos - 2017-03-08 19:42:02 - Osvaldo Antonio Sotelo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-08-19:42:40 Coatzacoalcos El presbítero Fernando Altamirano Zúñiga, vicario general de la Diócesis de Coatzacoalcos El sacerdote Felipe Ángel Fernández Cruz del municipio de Hidalgotitlán no fue secuestrado, ni mucho menos extorsionado, sino fueron motivos personales los que lo hicieron retirarse de la capilla San Miguel de Arcángel, confirmó Fernando Altamirano Zúñiga, vicario general de la Diócesis de Coatzacoalcos.



Por familiares del párroco es como lograron saber que se encuentra bien y sin ningún problema de salud, y la causa de su inesperado retiro son por desacuerdos pastorales con el obispo Rutilo Muñoz Zamora y por la organización de la Diócesis.



Se informó que en ese lugar llegara otro sacerdote, del cual no se dijo su identidad, y quien llegaría a estar al frente de esa iglesia el próximo viernes 10 de Marzo.



De acuerdo al informe de las autoridades religiosas, este sacerdote tenía siete meses al frente de la capilla San Miguel Arcángel, y casi cumplía 10 años de ser sacerdote.



Aclaró que se le permitiría regresar a sus actividades al padre, siempre y cuando él quisiera, pues se encuentran abiertos al dialogo.

