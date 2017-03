Persiste carencia en la JS VII de Orizaba

Las carencias económicas que persisten en el Gobierno del Estado afectan las acciones de la Jurisdicción y en el área de Vectores le da prioridad a las emergentes y otras permanecen en espera a que fluyan los recursos admitió el responsable de dicha área de la Jurisdicción Sanitaria número 7 en Orizaba.



Javier Torres Posadas delegado sindical de la Sección 70 dijo que reconocen que existen carencias que hay en el Gobierno y la deuda, sin embargo las actividades que realizan los componentes son las mínimas necesarias para mantener bajo índice de transmisión del dengue.



“Sabemos que por las necesidades económicas que tiene el Estado no se han adquirido todas los equipos que debe tener nuestro trabajo, nos han solventado algunas con la platicas que hemos tenido, sin embargo no se han detenido las acciones que es lo importante”, sostuvo.



Dijo que esa es una encomienda que tiene el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria y son los acuerdos que se comprometió a apoyar en base a la medida de recursos, por lo cual el área de Vectores llega un gasto superior de 20 mil pesos mensuales en gasolina, aparte de los insumos que no se han cumplido como gastos de papelería.



No se han complementado acciones, dijo, pero se han hecho las más prioritarias. Está establecido que antes que un compañero salga a realizar actividad deben tener para viáticos, y a veces para ahorrar esos gastos de camino deben pernoctar en áreas sobre todo en temas de paludismo y vector de chagas no se han realizado.



Sobre los casos de dengue dijo que es epidemiológico pero se mantiene en calma tanto acciones como la época del año en la que estamos, de ahí que se deben fortalecer medidas preventivas y es parte de lo que van a trabajar.



“Hemos trabajado en peores condiciones pero la ventaja es que el contador Godoy nos ha apoyado, anteriormente ni gasolina ni sueldos ahora los pagos han llegado puntuales y si requerimos insumos nos dan lo mínimo pero hay flujo de cosas”, señaló.