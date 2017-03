Petroleros de Nanchital no lograron cobrar

Ilse Sulvarán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-08-15:45:20 Nanchital Petroleros de planta y transitorios de Nanchital, de los diferentes complejos petroquímicos, se encuentran molestos

Desde este miércoles, los trabajadores de Pemex de los centros petroquímicos, Morelos y Cangrejera, estuvieron pendientes esperando su pago salarial, sin embargo, se les fue notificado que por problemas en el sistema de la paraestatal, no se les podía realizar el depósito a tiempo.



Situación que ocasionó disgusto entre el gremio petrolero al no poder cobrar, por lo que esperan que el este jueves se les realice el depósito de la primer catorcena del mes.



Los empleados de petróleos mexicanos, temen el plazo del pago se extiendan y no logren cobrar esta catorcena sino hasta la próxima, por lo que estarán monitoreando los cajeros de las diferentes instituciones bancarias, para checar si ya les “cayo” el depósito salarial, mientras tanto se encuentran en jaque por la demora del pago de la catorcena.



Un nutrido grupo de trabajadores, comentaron que durante este miércoles, se les había notificado que a media noche, caería el depósito salarial de los distinto bancos a los petroleros de planta y transitorios.