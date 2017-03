Reactivan obra en primaria de Coatzacoalcos

El director de Espacios Educativos, Ignacio Barradas Soto, acudió este miércoles por la mañana a la escuela primaria Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia Playa de Oro, en donde dio a conocer a la sociedad de padres de familia y directivos, que se reactivó la obra para concluir la rehabilitación de cuatro aulas.



Aseguró que la semana pasada se reunió con el contratista en la ciudad de Xalapa, con tal de que en tres meses se concluya la obra, y por la cual se destinaran 1.8 millones de pesos.



Reconoció que no se tenían un buen avance en este proyecto, aunque precisó que buscan que los niños tengan un plantel digno y una educación de calidad.



Por su parte la directora, María de los Ángeles Téllez aseguró que no solo se reactivo la obra, sino también les informaron que se le dará mantenimiento a la dirección y los sanitarios, pero también el funcionario estatal les aclara algunas dudas que tenían en relación a este proyecto.



Les informaron que los trabajos se detuvieron por el cambio de gobierno, aunque confían en que estos no se paralicen, y serán 80 estudiantes que serán los beneficiados, y sobre todo que lleguen más alumnos.



“Me tomo de sorpresa la verdad que llego el director de Espacios Educativos, lo que buscamos nosotros era una respuesta, no cubre lo que nosotros deseábamos, pero pues es un apoyo y buscamos la mejora de la escuela”, señaló Georgina Guadalupe Méndez Muñoz, presidenta de la Sociedad de Padres de Familia.



Aunque aprovechó para agradecer la pronta respuesta, esperando que en próximos meses sean inauguradas estos salones.