Autoridades no apoyan a papantecos en pobreza: MC Tweet Por lo menos siete de cada 10 habitantes de Papantla viven en pobreza, pero sus autoridades no los apoyan, acusó el dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, Armando Méndez de la Luz. Papantla - 2017-03-08 15:29:25 - José Martín / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO



Indicó que Papantla es el municipio que tiene más comunidades de toda la entidad, pero lamentó que la mayoría viva con carencias, necesidades y rezago social porque el gobierno local no le interesa atender a quienes menos tienen.



Con el pretexto de conmemorar el Día Internacional de la Mujer, Méndez de la Luz aprovechó para invitar y pedir a las papantecas a que voten por el pre candidato del MC, José Manuel del Río Virgen para contender por la alcaldía de Papantla y ganarla este próximo 4 de junio.



En su discurso, les aseguró que de llegar al poder, del Río Virgen mejorará y garantizará los servicios de salud, de calidad, en las clínicas, otorgará más becas a los estudiantes y les brindará uniformes, zapatos y desayunos escolares en apoyo a la economía familiar.



"Con él, habrá combate frontal contra la pobreza. Habrá medicinas y atención médica para quienes menos tienen. Por que de qué te sirve ir a la clínica si nomas te dan una lista de medicamentos que tienes que comprar, cuando no hay dinero", cuestionó el representante del MC.



Mientras tanto, el precandidato a la presidencia municipal, José Manuel del Río aprovechó pata felicitar a las mujeres en el marco del Día Internacional de la Mujer, pero también les pidió que votaran por él para sacar a la familia Romero Sánchez del Ayuntamiento, con la promesa de que mejorará las condiciones de todos y todas las habitantes de la ciudad.



El evento lo realizaron en el salón Campestre, ubicado sobre la calle Voladores de la colonia Anáhuac. Asistieron aproximadamente 200 personas.

