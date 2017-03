Se arman los veracruzanos

En una década, los veracruzanos han optado por hacerse de un arma de fuego para proteger su patrimonio y a sus familias, según lo demuestran datos obtenidos de la Secretaría de la Defensa Nacional.



De acuerdo al artículo 10 constitucional: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legitima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”.



Dicho esto, es la propia SEDENA la única autoridad con capacidad de vender y regular la circulación de armas y cartuchos en toda la república, lo cual se ha incrementado desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico.





Castigados por la violencia



Veracruz no ha sido la excepción al haberse convertido en uno de los estados más castigados por la violencia, lo que ha orillado a la población a tener armas de fuego en sus domicilios.



Mientras que de acuerdo a los documentos en el año 2007 se tenían registradas legalmente 132 armas, 10 años después hacia el tercer trimestre de 2016, la SEDENA informó que cuenta con un registro de mil 642.



Estas cifras se refieren a las armas que la SEDENA vendió a veracruzanos para mantenerlas dentro de sus hogares, mas no para portarlas fuera de estos, ya que eso requiere otro permiso especial.



En cuanto a licencias particulares para la portación, para el año 2007 la Secretaría de la Defensa reportó que en esta entidad existían apenas 12 permisos, mientras que para 2016 se incrementó a 38.



Pese a que la cantidad de permisos para portación se triplicó, no se compara al de entidades como la Ciudad de México o Nuevo León, donde dichas licencias alcanzan las cifras de mil 750 y 598, respectivamente.





Ganaderos



Uno de los sectores más castigados por el crimen organizado ha sido el ganadero, pues no sólo deben enfrentar a los constantes abigeatos, sino también a los extorsionadores y secuestradores.



Es por esto que decenas de empresarios dedicados al ganado al norte del estado, solicitaron a las autoridades desde 2016 que se les autoricen y faciliten permisos para portar armas y defenderse.



El año pasado, Octavio Legarreta Guerrero delegado de la SAGARPA, manifestó que era el deseo de los propios ganaderos defender su patrimonio, pues ya no confiaban en la Secretaría de Seguridad Pública.





Canjeo de armas



Actualmente la SEDENA cuenta con un programa para el desarme de civiles, con la finalidad de erradicar armas que no estén registradas y que quienes las entreguen a las fuerzas armadas se beneficien.



La 26/a Región Militar de La Boticaria, hizo un llamado a la población para acudir al Palacio Municipal del 14 al 16 de marzo de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde para realizar el canje.