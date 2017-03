‘UV entrega plazas a hijos de políticos’: Rocío Ojeda

En la Universidad Veracruzana se han entregado plazas a hijos de políticos sin respetar el marco legal, señaló la catedrática Rocío Ojeda Callado, aspirante a la Rectoría de la máxima casa de estudios del estado.



Por ello, dijo, es necesario aplicar un esquema de transparencia y rendición de cuentas que permita que las plazas se concursen conforme a los estatutos que marca la institución educativa.



“Requerimos implementar una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La hay sin embargo pareciera ser que en algunas ocasiones esto no es tan claro, ya que hemos visto algunos casos en los que no se respeta el marco legal y se entregan, por ejemplo, plazas de tiempo completo a funcionarios sin respetar lo que es la legislación. Entonces como dice la autoridad a las facultades ‘no hay para convocar plazas de profesores, no hay recursos’ y que además las autoridades están fundamentando las necesidades ‘no hay para ellos pero sí hay para hijos de funcionarios’.



“La verdad esto evidencia que no hay una total transparencia y si hay escasez de recursos deberíamos manejarnos en unos términos de austeridad y pareciera ser que esto no está funcionando. Esto solamente es una pequeñísima parte de la problemática que estamos viviendo”, detalló la ex directora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UV.





‘No estoy enferma’



Ojeda Callado enfatizó que además de transparentar las actividades de la Rectoría es necesario continuar pugnando porque la institución conserve o incremente su presupuesto actual.



Sobre sus aspiraciones a la rectoría y las críticas que ha recibido en redes sociales, la ex directora de la Facico descartó padecer de cáncer y aseguró que se encuentra en condiciones para la contienda.



También desmintió que estuviera al servicio del ex gobernador Fidel Herrera Beltrán y dijo que como funcionaria de una institución trabajará con el personaje que se encuentre en ese momento en el gobierno.



“Hay quienes siguen manejando en redes que estoy enferma. Yo estuve enferma hace años de cáncer pero estoy totalmente bien gracias a Dios restablecida de salud pero hay quienes dicen que yo no debería estar participando en esta contienda porque estoy enferma. Ya no estoy, estuve enferma pero ya no lo estoy, gozo de total salud.



“Han manejado en redes que como funcionaria que estuve en la Universidad estaba enfocada a ciertos sectores de gobierno. Lo que quiero decir es que es obligación de cualquier funcionario trabajar con quienes estén en el gobierno. En su momento lo hice con quien estaba, nos ayudaron mucho, y de llegar a la Rectoría trabajaré con quien esté en el poder”, explicó.





Su paso por la CEAPP



Rocío Ojeda Callado también fue severamente criticada durante su periodo como presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas.



Ante este tipo de señalamientos respondió que el cargo en la CEAPP es limitado y fue aprobado así por el Congreso.



“Lamentablemente es cierto, ha habido muchos casos de tristes desenlaces sin embargo hay algo y yo también varias veces lo dije.



La Comisión cuando es creada tiene, y todavía mantiene lamentablemente, muy pocas facultades para la presidencia, la presidencia solamente tiene la función de encabezar las juntas, todas las demás facultades de decidir, de estar informado, de intervenir dependen de la secretaría técnica, la presidencia lamentablemente no tiene facultades legales porque además ese es un reglamento que aprobó el Congreso, y eso lo dije en varias ocasiones y es lamentable”, explicó.



La aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana mencionó que es necesario también abatir la problemática de las horas muertas entre clases para aprovechar los recursos humanos y económicos de una mejor forma en la máxima casa de estudios.