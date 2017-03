Morena no aceptará guaruras; 'todos se quieren perpetuar en el poder': Ladrón de Guevara

Aunque el Instituto Nacional Electoral reportó que en los últimos 10 años se pasó de mil 100 secciones electorales a 25 mil con problemas de inseguridad en el país los partidos políticos no pueden hacer distinciones y proporcionar seguridad a los candidatos a puestos de elección popular, señaló Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal de Morena.



En su visita al periódico IMAGEN de Veracruz, rechazó una vez más que haya imposición de abanderados y que pueda comprobarse que el instituto político recibió dinero en la administración de Javier Duarte de Ochoa para evitar bloqueos en la presa Yuribia o para financiar la campaña del entonces candidato Cuitláhuac García Jiménez.



“Para los que buscamos las transformaciones de verdad del país no podemos tener privilegios porque toda la población sufre lo mismo, tenemos el caso de los periodistas donde Veracruz es un caso emblemático con dos docenas de periodistas. Nosotros no buscamos privilegios porque el que nadie debe nada teme y no somos desafiantes”.





Hostigamiento



Recordó que denunciaron casos de hostigamiento en distintas partes del estado, sin embargo, están conscientes que se trata de una estrategia por sembrar miedo entre la población e inhibir el voto.



Huerta Ladrón de Guevara negó que la dirigencia estatal o nacional imponga candidatos para contender por las alcaldías en junio, sin embargo, los militantes de distintos organismos políticos trataron de aprovecharse de Morena para obtener cargos de elección popular.



Citó de ejemplo en el caso de Veracruz a Rafael Acosta Croda, Oscar Lara y Carlos Uscanga, donde finalmente respaldaron al empresario Ricardo Exome quien tiene menos pasado en temas políticos.



“Los filtros de Morena a este tipo de perfiles lo impide, en el caso de Veracruz muchos intentaron ser los candidatos y vino Croda, Oscar Lara, Carlos Uscanga quien incluso ya se afilió al partido, estaba militando en él, militantes como Jaime Bautista y hubo decisión de un ciudadano, un empresario que no se le conocen problemas de fortunas mal habidas y se le dio el registro, es Ricardo Exome”.



Aseveró que la convocatoria lanzada por el Movimiento de Regeneración Nacional estableció filtros y permitió el registro de ciudadanos aunque la base se queje.



Exhortó a anteponer los intereses de los ciudadanos antes que el de los militantes pues muchos pensaron que por registrarse pasarían a la asamblea electiva, ya que el estatuto señala que de ser seis registros aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones se manda en encuesta.



En el caso del estado son 212 registros únicos para presidentes municipales y síndicos y con ello habrá asambleas municipales entre el 16 y 18 de marzo.



El organismo tiene 120 mil afiliados de los cuales 80 mil se encuentran credencializados.



Insistió en que no se permitirá que otros partidos busquen aprovecharse de Morena y que harán frente en las urnas para evitar que gobernantes en turno hereden los puestos.





‘La monarquÍa de la moronga azul’



“Este grupo político que llamamos la monarquía de la moronga azul quiere dejar a sus familiares en sus cargos públicos, tenemos el caso de Calderón que quiere dejar a la Calderona, Yunes que quiere dejar al hijo y otros en todos los municipios detecto que quieren dejar a la esposa, a la hija, al hijo, pero todos se quieren perpetuar en el poder pero Morena no lo va a permitir”.



Admitió que en 15 municipios hubo impugnaciones de los militantes de Morena por lo que igual número de ciudadanos pudieron ingresar a la contienda a través de juicios, sin embargo, afirmó que se trata de gente vinculada al PRI y PAN.



“Yunes trae una alianza con el PRI, lo refleja el excontralor en Pánuco, en Coatzacoalcos, sin duda Chedraui Velasco en Xalapa, Arcos en Perote, por poner unos nombres y las imposiciones reales que hace Yunes a los partidos de su control como en el Puerto de Veracruz donde quiere extender la monarquía y no está bien que el hijo del gobernador se postule porque es nepotismo y sabemos cómo manejan los programas sociales”, acusó.





No les preocupan las acusaciones



Por otro lado mencionó que no les preocupa la investigación que pueda efectuar el Órgano de Fiscalización Superior en la cuenta pública 2016 por las acusaciones de que Morena recibió dinero de Javier Duarte de Ochoa para evitar bloqueos en la presa Yuribia.



Dijo que se trata de acusaciones sin fundamento y aunque se investigue no podrán comprobar corrupción.



“Yo creo que van a investigar hasta el kínder de Andrés Manuel, mi basura y pueden buscar lo que quieran y no van a encontrar nada porque Hacienda cuando quiere encontrar algo lo encuentra. Ahí gobernó el PRD y Esteban Bautista, vinculado a Fidel Herrera, y estas prácticas se extienden a esos tiempos, Morena nada que ver ahí, queremos transformar al país por la vía pacífica”.



Huerta Ladrón de Guevara confió en que lograrán ganar la mayor cantidad de presidencias municipales.



Recordó que el jueves el dirigente nacional del partido, Andrés Manuel López Obrador, visitará nuevamente el estado comenzando por Jalcomulco.