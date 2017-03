Miguel Barbosa iría al TEPJF si PRD lo destituye por apoyar a AMLO; 11 senadores se suman al líder de Morena

En pleno proceso de su destitución en el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD como coordinador de la bancada de 22 senadores, Miguel Barbosa Huerta amagó con acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por negarle el derecho de audiencia.



Por si fuera poco, en la Cámara Alta, tres senadoras más se sumaron a los seis legisladores que se han expresado en favor de Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, como candidato presidencial, sumando ya 11 senadores que apoyan al tabasqueño



“Si hoy el CEN me destituye sin otorgarme derechos de audiencia, lo impugnaré ante el Trife (TEPJF) y seguramente les ganaría en 48 horas”, afirmó Barbosa en conferencia de prensa.



“No me iré cuando quieran los enemigos de Andrés Manuel López Obrador, dentro y fuera del PRD”, sentenció y señaló directamente como sus adversarios a la corriente de Nueva Izquierda, mejor conocida como Los Chuhos.



“Mis declaraciones públicas no violan ninguna norma del PRD por la cual pueda yo ser expulsado o removido de la coordinación del grupo”, abundó.



El senador poblano perteneció a la corriente de Nueva Izquierda. En 2013 se separó de esta tribu perredista al quedarse marginado de las negociaciones del Pacto por México. Consolidó su liderazgo en la bancada del PRD desde que retornó tras una delicada operación que le costó quedar sin una pierna y fue presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.



La mayoría de los senadores integrantes de la bancada apoyan a Miguel Barbosa y argumentan que fue electo como coordinador conforme al Estatuto anterior del PRD. Y aunque el nuevo estatuto faculta al CEN perredista a destituir, una iniciativa así no se puede aplicar retroactivamente.



Entonces, si el CEN le niega el derecho de audiencia, Barbosa tendría la ventaja.



Van tres más con AMLO



La advertencia de Miguel Barbosa no fue la única sorpresa en el Senado. Este martes, tres senadoras más de la bancada del PRD expresaron en entrevistas de radio y conferencias de prensa su apoyo a Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial para el 2018.



Iris Vianey Mendoza, de Michoacán, descartó que su apoyo implique su salida del PRD y reconoció que su partido ha tomado decisiones equivocadas.



“En este momento considero que López Obrador es quien está mejor posicionado de los candidatos de las izquierdas, pero lo importante es que para 2018 estas izquierdas lleguen unidas”, afirmó.



También la senadora de Quintana Roo, Luz María Beristain, expresó su apoyo al líder morenista y recordó que “nunca” ha dejado de pertenecer al movimiento del dirigente tabasqueño, ya que gracias a él y sus votantes llegó al Senado en 2012.



Un día antes, la senadora Lorena Cuéllar también expresó su apoyo al exjefe de gobierno capitalino.



Al inicio de este año, el senador chiapaneco Zoé Robledo renunció al PRD para sumarse a Morena, pero se quedó como parte de la misma bancada, al igual que Armando Ríos Piter, guerrerense, quien anunció la integración de un movimiento independiente.



Los senadores Mario Delgado y Rabindranath Salazar también anunciaron su integración a Morena, pero se quedaron en la bancada coordinada por Miguel Barbosa.



El exjefe de gobierno capitalino Alejandro Encinas renunció al PRD, se declaró senador independiente y se mantiene en la bancada que originalmente tenía 22 legisladores.





FUENTE ORIGINAL:



http://www.proceso.com.mx/477145/barbosa-amaga-recurrir-al-tepjf-prd-lo-destituye